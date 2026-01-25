Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Usai Layvin Kurzawa, Persib Bandung Bikin Kejutan dengan Resmi Datangkan Bek Muda Timnas Indonesia Dion Markx!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |21:54 WIB
Usai Layvin Kurzawa, Persib Bandung Bikin Kejutan dengan Resmi Datangkan Bek Muda Timnas Indonesia Dion Markx!
Dion Markx resmi gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung terus menunjukkan manuver agresif dalam bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026. Tidak hanya fokus pada pemain senior, Maung Bandung kini resmi mengamankan tanda tangan bek tengah muda potensial Timnas Indonesia, Dion Markx.

Pemain berdarah Belanda-Indonesia ini diharapkan menjadi suntikan tenaga baru sekaligus investasi masa depan bagi lini pertahanan tim kebanggaan Jawa Barat tersebut. Pemain yang lahir di Nijmegen, 29 Juni 2005, ini datang dengan profil yang menjanjikan.

Dion resmi diikat dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun. Meski baru berusia 20 tahun, ia sudah memiliki bekal pengalaman kompetisi di benua biru serta pengalaman internasional bersama seragam Merah Putih di kelompok usia.

1. Rekomendasi Bojan Hodak

Perekrutan Dion Markx bukanlah tanpa alasan. Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, memaparkan bahwa langkah ini diambil berdasarkan evaluasi mendalam dan permintaan langsung dari sang pelatih kepala demi menjaga kedalaman pertahanan.

"Coach Bojan Hodak merekomendasikan penambahan pemain di sektor pertahanan. Dion adalah pemain muda dengan pengalaman Eropa dan latar belakang Timnas. Ini langkah strategis untuk menambah kedalaman skuad dan menjaga konsistensi performa hingga akhir musim," ujar Adhitia, dikutip dari laman resmi Persib, Minggu (25/1/2026).

Dion Markx. (Foto: Instagram/toposs)
Dion Markx. (Foto: Instagram/toposs)

Sebelum memutuskan merumput di Indonesia, Dion menimba ilmu di akademi elite Belanda seperti Vitesse Arnhem dan NEC Nijmegen, hingga terakhir membela TOP Oss di Divisi II Liga Belanda. Pengalaman tersebut diyakini membentuk kemampuannya dalam membaca arah bola serta ketangguhan dalam duel satu lawan satu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/49/3197510/persib_bandung_resmi_rekrut_mantan_bintang_psg_layvin_kurzawa-27jq_large.jpg
Breaking News: Persib Bandung Resmi Rekrut Mantan Bintang PSG Layvin Kurzawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/49/3197505/persib_bandung_vs_psbs_biak-ErAa_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Pasukan Bojan Hodak Kuasai Puncak Klasemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/49/3197500/persib_bandung_vs_psbs_biak-NkyL_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs PSBS Biak: Skor Masih 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/49/3197491/jordi_amat-PBik_large.jpg
Jordi Amat Siap Kawal Adaptasi Shayne Pattynama di Persija Jakarta Jelang Laga Kontra Persita Tangerang
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/24/11/1669389/jadwal-liga-inggris-akhir-pekan-ini-arsenal-vs-manchester-united-liverpool-melawat-ke-bournemouth-rew.webp
Jadwal Liga Inggris Akhir Pekan Ini: Arsenal vs Manchester United, Liverpool Melawat ke Bournemouth
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/bek_persija_jakarta_jordi_amat_foto_persija.jpg
Jordi Amat Beri Pesan Spesial untuk John Herdman Jelang Debutnya di Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement