Usai Layvin Kurzawa, Persib Bandung Bikin Kejutan dengan Resmi Datangkan Bek Muda Timnas Indonesia Dion Markx!

BANDUNG – Persib Bandung terus menunjukkan manuver agresif dalam bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026. Tidak hanya fokus pada pemain senior, Maung Bandung kini resmi mengamankan tanda tangan bek tengah muda potensial Timnas Indonesia, Dion Markx.

Pemain berdarah Belanda-Indonesia ini diharapkan menjadi suntikan tenaga baru sekaligus investasi masa depan bagi lini pertahanan tim kebanggaan Jawa Barat tersebut. Pemain yang lahir di Nijmegen, 29 Juni 2005, ini datang dengan profil yang menjanjikan.

Dion resmi diikat dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun. Meski baru berusia 20 tahun, ia sudah memiliki bekal pengalaman kompetisi di benua biru serta pengalaman internasional bersama seragam Merah Putih di kelompok usia.

1. Rekomendasi Bojan Hodak

Perekrutan Dion Markx bukanlah tanpa alasan. Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, memaparkan bahwa langkah ini diambil berdasarkan evaluasi mendalam dan permintaan langsung dari sang pelatih kepala demi menjaga kedalaman pertahanan.

"Coach Bojan Hodak merekomendasikan penambahan pemain di sektor pertahanan. Dion adalah pemain muda dengan pengalaman Eropa dan latar belakang Timnas. Ini langkah strategis untuk menambah kedalaman skuad dan menjaga konsistensi performa hingga akhir musim," ujar Adhitia, dikutip dari laman resmi Persib, Minggu (25/1/2026).

Dion Markx. (Foto: Instagram/toposs)

Sebelum memutuskan merumput di Indonesia, Dion menimba ilmu di akademi elite Belanda seperti Vitesse Arnhem dan NEC Nijmegen, hingga terakhir membela TOP Oss di Divisi II Liga Belanda. Pengalaman tersebut diyakini membentuk kemampuannya dalam membaca arah bola serta ketangguhan dalam duel satu lawan satu.