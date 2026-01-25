Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Breaking News: Persib Bandung Resmi Rekrut Mantan Bintang PSG Layvin Kurzawa

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |21:38 WIB
Persib Bandung Resmi Rekrut Mantan Bintang PSG Layvin Kurzawa. (Foto: Laman resmi Persib)
Persib Bandung Resmi Rekrut Mantan Bintang PSG Layvin Kurzawa. (Foto: Laman resmi Persib)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung kembali membuat gebrakan besar di bursa transfer putaran kedua Super League 2025-2026. Manajemen resmi memperkenalkan mantan bintang Paris Saint-Germain (PSG), Layvin Kurzawa sebagai amunisi baru untuk memperkuat kedalaman skuad Maung Bandung.

“PERSIB resmi memperkenalkan Layvin Kurzawa sebagai bagian dari Maung Bandung untuk putaran kedua Super League 2025/2026. Kehadirannya bukan sekadar menambah nama di daftar pemain asing, tetapi menjadi kepingan yang memang dibutuhkan tim saat ini,” bunyi keterangan Persib di laman resmi, Minggu (25/1/2026).

Kehadiran pemain berpengalaman ini diproyeksikan menjadi solusi strategis di tengah jadwal padat kompetisi domestik dan ambisi besar di kancah Asia. Keputusan merekrut Kurzawa didasari pada kebutuhan pelatih akan pemain yang memiliki versatilitas tinggi.

Meski posisi aslinya adalah bek kiri, pemain kelahiran Frejus tersebut juga andal saat dipasang sebagai sayap kiri maupun bek tengah. Fleksibilitas inilah yang menjadi nilai plus bagi tim pelatih untuk melakukan rotasi dan penyesuaian taktik di tengah pertandingan.

Layvin Kurzawa. (Foto: Instagram/kurzawa)
Layvin Kurzawa. (Foto: Instagram/kurzawa)

1. Durasi Kontrak

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengungkapkan kedatangan Kurzawa merupakan jawaban atas evaluasi teknis tim pelatih. Penambahan kekuatan di sektor pertahanan dan transisi serang menjadi fokus utama manajemen dalam perekrutan ini.

"Tim pelatih merekomendasikan perekrutannya untuk menambah kedalaman skuad di posisi yang biasa ditempatinya, yaitu bek kiri, sayap kiri, dan bek tengah. Kontrak diberikan hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan sesuai evaluasi performa dan kebutuhan tim," jelas Adhitia, dikutip dari laman resmi Persib.

 

