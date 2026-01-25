Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persib Bandung vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Pasukan Bojan Hodak Kuasai Puncak Klasemen

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |21:05 WIB
Hasil Persib Bandung vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Pasukan Bojan Hodak Kuasai Puncak Klasemen
Suasana laga Persib Bandung vs PSBS Biak di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG Persib Bandung sukses mengamankan poin penuh setelah menumbangkan PSBS Biak dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1/2026) malam WIB. Kemenangan krusial ini mengantarkan Skuad Maung Bandung naik ke puncak klasemen sementara dengan torehan 41 poin, menggeser posisi Borneo FC.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib bermain agresif pada awal babak pertama melawan PSBS. Hal itu ditandai dengan upaya mereka yang langsung menekan pertahanan tim tamu agar dapat mencetak gol cepat.

Pada menit ke-24, Skuad Maung Bandung -julukan Persib- memberikan ancaman ke gawang PSBS. Sayangnya, sepakan keras dari Kakang masih dapat diamankan oleh Aldo Geraldo Manuel Monteiro.

PSBS bukan tanpa perlawanan begitu saja setelah terus ditekan oleh Persib. Mereka juga turut membuat lini pertahanan Persib kewalahan melalui skema pola serangan balik yang cepat.

Memasuki menit ke-30, Persib terus membombardir pertahanan PSBS. Akan tetapi, tim asuhan Bojan Hodak belum mampu memecahkan kebuntuan hingga memasuki menit-menit akhir.

Persib Bandung vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persib)

Sampai akhir babak pertama belum ada gol yang tercipta dalam laga itu. Sementara waktu, Persib dan PSBS masih bermain dengan skor imbang 0-0.

Babak Kedua

Persib langsung mengambil inisiatif serangan ke lini pertahanan lawan. Mereka kini cukup mendominasi permainan dengan terus-menerus melancarkan gelombang serangan ke jantung pertahanan lawan.

Pada menit ke-55, PSBS Biak harus bermain dengan sepuluh orang pemain. Hal itu dikarenakan sang kapten, Heri Susanto, diganjar kartu merah oleh wasit.

 

Halaman:
1 2
      
