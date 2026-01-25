Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs PSBS Biak: Skor Masih 0-0

BANDUNG – Persib Bandung harus puas mengakhiri babak pertama dengan skor kacamata saat menjamu PSBS Biak dalam lanjutan Super League 2025-2026. Meski tampil dominan di hadapan pendukung sendiri, Skuad Maung Bandung masih kesulitan membongkar pertahanan disiplin tim tamu dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1/2026).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib bermain agresif pada awal babak pertama melawan PSBS. Hal itu ditandai dengan upaya mereka yang langsung menekan pertahanan tim tamu agar dapat mencetak gol cepat.

Pada menit ke-24, Skuad Maung Bandung -julukan Persib- memberikan ancaman ke gawang PSBS. Sayangnya, sepakan keras dari Kakang masih dapat diamankan oleh Aldo Geraldo Manuel Monteiro.

Persib Bandung vs PSBS Biak. (Foto: Instagram/persib)

PSBS bukan tanpa perlawanan begitu saja setelah terus ditekan oleh Persib. Mereka juga turut membuat lini pertahanan Persib kewalahan melalui skema pola serangan balik yang cepat.