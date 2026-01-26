Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cetak Gol Perdana Sekaligus Bantu Persib Bandung Menang 1-0 atas PSBS Biak, Berguinho: Kami Ingin Juara!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |09:22 WIB
Cetak Gol Perdana Sekaligus Bantu Persib Bandung Menang 1-0 atas PSBS Biak, Berguinho: Kami Ingin Juara!
Berguinho bantu Persib Bandung menang 1-0 atas PSBS Biak. (Foto: Persib.co.id)
WINGER Persib Bandung, Rosembergne da Silva atau yang akrab disapa Berguinho, sukses mengantarkan timnya meraih kemenangan atas PSBS Biak di pekan ke-18 Super League 2025-2026. Ia pun lega karena bisa membawa Maung Bandung -julukan Persib Bandung- memenangi laga tersebut. 

1. Persib Bandung Kesulitan Lawan PSBS Biak

Persib Bandung menang tipis 1-0 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu 25 Januari 2026 malam WIB. Gol kemenangan itu dicetak Berguinho pada menit ke-87. 

Berguinho bantu Persib Bandung menang 1-0 atas PSBS Biak. (Foto: Instagram/@persib)
Berguinho bantu Persib Bandung menang 1-0 atas PSBS Biak. (Foto: Instagram/@persib)

Gol itu merupakan yang pertama dicetak Berguinho bersama Persib Bandung musim ini. Dari 14 laga Super League 2025-2026, Berguinho telah mengemas satu gol dan lima assist.

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- sejatinya memiliki keunggulan dalam jumlah pemain. Sebab, PSBS Biak bermain dengan 10 pemain setelah Heri Susanto diganjar kartu merah pada menit ke-56. Situasi itu membuat tim tamu bermain sangat bertahan sehingga membuat Persib Bandung cukup kesulitan. 

“Pertandingan ini berjalan sulit karena menghadapi tim yang bermain dengan lima pemain di lini belakang. Menurut saya, selalu sulit menciptakan peluang melawan tim seperti itu,” kata Berguinho dalam konferensi pers usai laga.

“Namun, kami mampu melakukan umpan silang yang bagus, dan saya bisa memanfaatkannya untuk menyelesaikan peluang menjadi gol,” sambung Berguinho. 

 

