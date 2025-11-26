Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hokky Caraka Kecewa Berat Gol Indahnya di Laga Persita Tangerang vs Malut United Dianulir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |03:32 WIB
Hokky Caraka Kecewa Berat Gol Indahnya di Laga Persita Tangerang vs Malut United Dianulir
Hokky Caraka kecewa berat melihat gol indahnya di laga Persita Tangerang vs Malut United dianulir wasit (Foto: Instagram/@hokkycaraka_)
A
A
A

TANGERANG – Hokky Caraka kecewa berat melihat gol indahnya di laga Persita Tangerang vs Malut United dianulir wasit. Namun, ia hanya bisa pasrah.

Persita harus puas bermain 0-0 saat menjamu Malut United di Stadion Indomilk Arena, Minggu 23 November 2025. Pendekar Cisadane sebenarnya bisa saja meraih poin penuh di hadapan publiknya.

Persita Tangerang vs Malut United. (Foto: Instagram/persita.official)

Sebab, Hokky berhasil mencetak gol indah pada menit ke-71. Pemain berlabel Timnas Indonesia U-22 itu juga sudah merayakan selebrasi atas gol indahnya tersebut.

1. Sedih

Namun sayang, gol tersebut harus dianulir oleh wasit setelah meninjau lewat Video Assistant Review (VAR). Proses gol yang dilakukan Hokky bisa dibilang sangat bersih.

Hanya saja, wasit harus menganulir gol tersebut karena sebelumnya ada pemain Persita yang melanggar pemain Malut United. Momen itu turut dalam bagian pengecekan.

Hokky sangat sedih karena golnya harus dianulir oleh wasit. Ia menilai, sang pengadil seharusnya bisa memberi penilaiannya dengan lebih bijak dalam situasi seperti itu. 

 

