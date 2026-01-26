Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Michael Carrick Satu-satunya Pelatih Manchester United yang Kalahkan Arsenal di Stadion Emirates sejak Era Jose Mourinho

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |06:36 WIB
Michael Carrick Satu-satunya Pelatih Manchester United yang Kalahkan Arsenal di Stadion Emirates sejak Era Jose Mourinho
Michael Carrick bawa Manchester United menang 3-2 atas Arsenal di Liga Inggris 2025-2026 . (Foto: Laman resmi Manchester United)
A
A
A

MICHAEL Carrick menjadi satu-satunya pelatih Manchester United yang mengalahkan Arsenal di Liga Inggris di Stadion Emirates dalam sembilan tahun terakhir. Sosok pelatih terakhir yang melakukannya adalah juru taktik asal Portugal, Jose Mourinho, pada 2 Desember 2017.

Dalam lanjutan pekan ke-17 Liga Inggris 2017-2018, Manchester Merah menang 3-1 atas Arsenal. Saat itu, gol-gol Manchester United dicetak Antonio Valencia dan brace Jesse Lingard.

Jose Mourinho pernah bawa MU menang atas Arsenal di Stadion Emirates
Jose Mourinho pernah bawa MU menang atas Arsenal di Stadion Emirates

1. Ole Gunnar Solskjaer, Erik Ten Hag dan Ruben Amorim Gagal Total

Sepeninggal Jose Mourinho pada akhir 2018, Manchester United ditangani tiga pelatih permanen berbeda, yakni Ole Gunnar Solskjaer, Erik Ten Hag dan Ruben Amorim. Tiga pelatih ini berkesempatan membawa Manchester United bertandang ke markas Arsenal di laga Liga Inggris.

Hasilnya, dalam lawatan ke Emirates, Ole Gunnar Solskjaer hanya mendapatkan dua imbang dan satu kalah. Erik Ten Hag lebih parah lagi, yang mana Manchester Merah selalu kalah di Emirates.

Terakhir, Ruben Amorim harus rela melihat Manchester United kalah 0-2 dari Arsenal di pekan ke-14 Liga Inggris 2024-2025 yang berlangsung di Stadion Emirates. Sampai akhirnya, catatan buruk di atas dihentikan Michael Carrick.

2. Michael Carrick Antar Manchester United Menang atas Arsenal di Emirates

Setelah menang 2-0 atas Manchester City, Michael Carrick kali ini mengantarkan The Red Devils menumbangkan Arsenal 3-2 di Stadion Emirates. Gol-gol Manchester United dicetak Bryan Mbeumo di menit 37, Patrick Dorgu (50’) dan Matheus Cunha (87’).

 

Telusuri berita bola lainnya
