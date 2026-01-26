Kesan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Usai Nonton Super League 2025-2026 Pertama Kali

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkap kesannya usai menyaksikan langsung pertandingan Super League 2025-2026 untuk pertama kali (Foto: PSSI)

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengungkap kesannya usai menyaksikan langsung pertandingan Super League 2025-2026 untuk pertama kali. Ia memuji gairah tinggi yang diperlihatkan penggemar.

Herdman baru sempat memantau secara langsung pertandingan sepakbola di Indonesia. Ia terlihat hadir di tribune VVIP Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 23 Januari 2026 malam WIB.

1. Antusias

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman nonton Persija Jakarta vs Madura United (Foto: Instagram/@officialjohnherdman)

Pria asal Inggris itu menonton pertandingan Persija Jakarta vs Madura United di pekan ke-18 Super League 2025-2026. Herdman menyatakan sangat antusias menyaksikan Super League untuk pertama kalinya.

"Ya, itu pertandingan yang bagus, intensitasnya bagus. Ini pertandingan pertama saya saksikan langsung," kata Herdman, dikutip Senin (26/1/2026).

"Jadi, senang mendengar, anda tahu, kualitas para penggemar. Saya pikir, terasa seperti penonton sepakbola sungguhan,” tegas pria berpaspor Inggris itu.

Herdman mengatakan sudah punya gambaran terkait karakteristik pemain-pemain Indonesia. Jadi, hal itu menjadi bekalnya dalam membangun kekuatan Skuad Garuda.