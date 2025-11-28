Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Berakhir 1-1, Kemenangan Bajul Ijo Pupus!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |17:51 WIB
Hasil Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Berakhir 1-1, Kemenangan Bajul Ijo Pupus!
Persebaya Surabaya ditahan Bhayangkara FC 1-1 di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
A
A
A

BANDAR LAMPUNG – Hasil Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Jumat (28/11/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Persebaya unggul duluan berkat gol bunuh diri I Putu Gede Juni Antara (82’). Namun, Bhayangkara menyamakan skor di ujung laga lewat Dendy Sulistyawan (90+8’).

Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 (Foto: Persebaya Surabaya)
Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026 (Foto: Persebaya Surabaya)

Jalannya Pertandingan

Bermain sebagai tim tamu, Persebaya Surabaya tampil menyengat sejak menit awal. Namun, Bhayangkara FC perlahan mulai menemukan ritme pertandingannya.

Di menit ke-17, Bajul Ijo mendapat peluang lewat Milos Raickovic. Tapi sayang sontekan Raickovic masih bisa diamankan oleh kiper Bhayangkara FC, Aqil Savik.

Bhayangkara FC dan Persebaya Surabaya terus jual beli serangan. Namun serangan yang kedua tim lancarkan belum ada yang berbuah gol hingga laga memasuki menit ke-30.

The Guardians mendapat peluang terbaik lewat tendangan Nehar Sadiki pada menit ke-44 yang masih bisa ditangkap Ernando Ari. Namun pada akhirnya tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir.

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Bhayangkara FC dan Persebaya Surabaya terus jual beli serangan guna mencetak gol keunggulan.

 

