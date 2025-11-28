Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Takut! Pelatih PSIM Yogyakarta Santai Hadapi Teror 50 Ribu Fans Persija Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |13:18 WIB
Tak Takut! Pelatih PSIM Yogyakarta Santai Hadapi Teror 50 Ribu Fans Persija Jakarta
Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean Paul van Gastel. (Foto: Instagram/psimjogja_official)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih PSIM Yogyakarta, Jean Paul van Gastel, menunjukkan sikap tenang jelang big match kontra Persija Jakarta, di mana mereka akan menghadapi teror dukungan sekira 50 ribu The Jakmania. Van Gastel justru melihat potensi kehadiran puluhan ribu suporter lawan sebagai motivasi ekstra bagi timnya.

PSIM Yogyakarta akan bertandang ke markas Persija Jakarta di pekan ke-14 Super League 2025-2026. Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (28/11/2025) pukul 19.00 WIB.

Laga ini sangat spesial karena bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Persija Jakarta yang ke-97 tahun.

1. Tantangan Sekaligus Energi Baru di SUGBK

Laga melawan Persija di tengah perayaan ulang tahun klub tuan rumah dan dukungan masif suporter tentu menjadi ujian berat bagi Laskar Mataram –julukan PSIM Yogyakarta. Namun, Van Gastel justru tertantang dan berharap para pemainnya memiliki mentalitas yang sama.

"Ini tantangan tapi juga memberi energi bagi kami ketika bermain di depan 50 ribu orang. Tentu dukungan akan mengarah ke Persija, tapi kami akan menghadapi itu," kata Van Gastel dalam konferensi pers pra-pertandingan, Dikutip Jumat (28/11/2025).

Ribuan The Jakmania memadati kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat Okezone
Ribuan The Jakmania memadati kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat Okezone

Pelatih asal Belanda itu bahkan berharap dukungan suporter lawan justru memicu semangat para pemainnya.

"Jika saya membayangkan sebagai pemain, kalau tampil di depan 50 ribu orang saya akan lebih bersemangat. Saya berharap pemain kami juga berpikir seperti itu," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
