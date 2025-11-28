Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |08:24 WIB
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026
Persija Jakarta siap kalahkan PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

JAKARTA Persija Jakarta mengincar kemenangan penting saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (28/11/2025) ini terasa istimewa, sebab Skuad Macan Kemayoran akan merayakan hari ulang tahun mereka yang ke-97.

Jelang laga spesial itu, penyerang Persija, Eksel Runtukahu, memastikan timnya sudah siap tampil maksimal.

1. Target Tiga Poin di Laga Spesial

Bagi Persija, kemenangan adalah target mutlak. Eksel Runtukahu menekankan bahwa tiga poin wajib diamankan untuk menjaga posisi timnya dalam persaingan ketat di papan atas Super League 2025-2026. Kemenangan ini juga akan menjadi kado terindah bagi perayaan hari jadi klub.

"Semoga kami bisa berikan yang terbaik dan bisa tiga poin," ujar Eksel dalam sesi konferensi pers, dikutip Jumat (28/11/2025).

Eksel Runtukahu bintang kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC Media Persija
Eksel Runtukahu bintang kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC Media Persija

Pemain yang beroperasi di lini depan ini menambahkan bahwa persiapan Persija sudah berjalan sangat baik selama satu pekan terakhir, menjadi modal kuat sebelum turun ke lapangan.

"Kami sudah berlatih satu minggu ini dengan baik, dan kami pemain sudah siap untuk laga besok," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186407/ribuan_the_jakmania_rayakan_hut_ke_97_persija_jakarta_di_bundaran_hi_okezone-HMmy_large.jpg
Rayakan HUT Ke-97 Persija Jakarta, Ribuan The Jakmania Tumpah Ruah di Bundaran HI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/49/3186164/rizky_ridho-NgIp_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Tak Sangka Sejajar dengan Bintang Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/49/3186392/jean_paul_van_gastel_ingin_rusak_pesta_ulang_tahun_persija_jakarta_jpvangastelofficial-yrTf_large.jpg
Misi PSIM Yogyakarta Rusak Pesta HUT Ke-97 Persija Jakarta di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/49/3186381/psbs_biak_menang_3_2_atas_persijap_jepara_di_super_league_2025_2026-OZIX_large.jpg
Hasil PSBS Biak vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Badai Pasifik Menang 3-2!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649121/liga-europa-eyg.webp
Hasil Liga Europa: Tanpa Calvin Verdonk, Lille Pesta Gol atas Dinamo Zagreb
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/06/01/ricky_soebagja.jpg
Kemenpora Berikan Target 2 Emas SEA Games 2025, PBSI Kaget Bukan Main
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement