Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026

JAKARTA – Persija Jakarta mengincar kemenangan penting saat menjamu PSIM Yogyakarta dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (28/11/2025) ini terasa istimewa, sebab Skuad Macan Kemayoran akan merayakan hari ulang tahun mereka yang ke-97.

Jelang laga spesial itu, penyerang Persija, Eksel Runtukahu, memastikan timnya sudah siap tampil maksimal.

1. Target Tiga Poin di Laga Spesial

Bagi Persija, kemenangan adalah target mutlak. Eksel Runtukahu menekankan bahwa tiga poin wajib diamankan untuk menjaga posisi timnya dalam persaingan ketat di papan atas Super League 2025-2026. Kemenangan ini juga akan menjadi kado terindah bagi perayaan hari jadi klub.

"Semoga kami bisa berikan yang terbaik dan bisa tiga poin," ujar Eksel dalam sesi konferensi pers, dikutip Jumat (28/11/2025).

Eksel Runtukahu bintang kemenangan 2-1 Persija Jakarta atas Arema FC Media Persija

Pemain yang beroperasi di lini depan ini menambahkan bahwa persiapan Persija sudah berjalan sangat baik selama satu pekan terakhir, menjadi modal kuat sebelum turun ke lapangan.

"Kami sudah berlatih satu minggu ini dengan baik, dan kami pemain sudah siap untuk laga besok," tegasnya.