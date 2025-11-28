Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |13:01 WIB
Link Live Streaming Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!
Persija Jakarta siap hadapi PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

LINK live streaming laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di pekan ke-14 Super League 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) itu tepatnya akna berlangsung pada malam ini, Jumat (28/11/2025) pukul 19.00 WIB.

Jelang laga krusial itu, kondisi rumput SUGBK yang indah dan terawat menarik perhatian publik, terutama setelah Persija sementara waktu harus pindah markas karena Jakarta International Stadium (JIS) sedang menjalani perawatan rumput.

Kesiapan SUGBK ini terekam dalam sebuah unggahan foto di Instagram resmi pengelola stadion, @love_GBK, pada Kamis 27 November 2025, yang menampilkan proses perawatan rumput. Keindahan rumput ini langsung mendapat respons positif dari warganet.

1. SUGBK Dipuji, JIS Jadi Perbandingan

Kondisi lapangan SUGBK yang mulus dan terawat dengan baik memicu perbandingan dari kalangan netizen, khususnya pendukung Persija. Banyak komentar yang memuji kualitas rumput SUGBK di tengah absennya JIS.

"Kita akuin menang dari JIS," tulis akun @fiansyahalfi_. "Top GBK," tulis akun @svprayit.no. "Wih cakep banget ni," tulis akun @fitrianurhidayah.

Pihak pengelola SUGBK turut mengajak suporter untuk menjaga fasilitas stadion. "Sampai jumpa di tribun kita Jumat, yuk jangan lupa untuk Jaga GBK," tulis akun tersebut.

Stadion Utama Gelora Bung Karno. SUGBK. Cikal Bintang/MPI
Stadion Utama Gelora Bung Karno. SUGBK. Cikal Bintang/MPI

2. Persija dalam Tren Positif

Laga di SUGBK ini menjadi sangat penting bagi Persija Jakarta yang tengah berada dalam performa positif, tercatat belum terkalahkan dalam lima laga terakhir di kompetisi kasta teratas Tanah Air tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186441/mauricio_souza-DIGT_large.jpg
Jelang Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta, Mauricio Souza: Wajib 3 Poin demi Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186428/persija_jakarta-1gyD_large.jpg
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186407/ribuan_the_jakmania_rayakan_hut_ke_97_persija_jakarta_di_bundaran_hi_okezone-HMmy_large.jpg
Rayakan HUT Ke-97 Persija Jakarta, Ribuan The Jakmania Tumpah Ruah di Bundaran HI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/49/3186164/rizky_ridho-NgIp_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Tak Sangka Sejajar dengan Bintang Dunia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648815/rakernas-pobsi-2025-hary-tanoesoedibjo-lahirkan-keputusan-penting-demi-kemajuan-biliar-indonesia-kna.webp
Rakernas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting demi Kemajuan Biliar Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_2.jpg
Fajar/Fikri Siap Jadi Andalan Indonesia di Olimpiade Los Angeles 2028
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement