Link Live Streaming Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di pekan ke-14 Super League 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) itu tepatnya akna berlangsung pada malam ini, Jumat (28/11/2025) pukul 19.00 WIB.

Jelang laga krusial itu, kondisi rumput SUGBK yang indah dan terawat menarik perhatian publik, terutama setelah Persija sementara waktu harus pindah markas karena Jakarta International Stadium (JIS) sedang menjalani perawatan rumput.

Kesiapan SUGBK ini terekam dalam sebuah unggahan foto di Instagram resmi pengelola stadion, @love_GBK, pada Kamis 27 November 2025, yang menampilkan proses perawatan rumput. Keindahan rumput ini langsung mendapat respons positif dari warganet.

1. SUGBK Dipuji, JIS Jadi Perbandingan

Kondisi lapangan SUGBK yang mulus dan terawat dengan baik memicu perbandingan dari kalangan netizen, khususnya pendukung Persija. Banyak komentar yang memuji kualitas rumput SUGBK di tengah absennya JIS.

"Kita akuin menang dari JIS," tulis akun @fiansyahalfi_. "Top GBK," tulis akun @svprayit.no. "Wih cakep banget ni," tulis akun @fitrianurhidayah.

Pihak pengelola SUGBK turut mengajak suporter untuk menjaga fasilitas stadion. "Sampai jumpa di tribun kita Jumat, yuk jangan lupa untuk Jaga GBK," tulis akun tersebut.

Stadion Utama Gelora Bung Karno. SUGBK. Cikal Bintang/MPI

2. Persija dalam Tren Positif

Laga di SUGBK ini menjadi sangat penting bagi Persija Jakarta yang tengah berada dalam performa positif, tercatat belum terkalahkan dalam lima laga terakhir di kompetisi kasta teratas Tanah Air tersebut.