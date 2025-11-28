Demi Juara Super League 2025-2026, Persija Jakarta Konfirmasi Tertarik Datangkan Ivar Jenner

JAKARTA – Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, membuka kemungkinan bagi klubnya untuk memboyong pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner. Prapanca menyatakan Macan Kemayoran memiliki peluang untuk mendatangkan gelandang tersebut, asalkan ia masuk dalam kriteria yang dibutuhkan oleh tim pelatih untuk memperkuat skuad.

Ivar Jenner yang saat ini berposisi sebagai gelandang bertahan, diketahui sudah memasuki musim terakhirnya bersama klub Belanda, FC Utrecht, dengan kontrak yang akan berakhir pada Juni 2026. Situasi kontrak ini menjadi peluang bagi klub-klub yang berminat, termasuk Persija.

1. Keputusan di Tangan Pelatih dan Anggaran Finansial

Prapanca menegaskan keinginan untuk menambah kekuatan skuad Persija sangat besar. Namun, keputusan final untuk mendatangkan Ivar Jenner atau pemain incaran lainnya sepenuhnya berada di tangan tim pelatih.

Prapanca memastikan klub akan sangat terbuka jika pemain diaspora tersebut menjadi kebutuhan tim. Jadi, keputusan terakhir ada di pelatih Persija, Mauricio Souza.

"Balik lagi, untuk penguatan skuad, (keputusan) bukan di saya. Balik lagi, kalau memang itu pelatih perlu (Ivar Jenner) dengan tim komite untuk penguatan skuad, ya kenapa enggak," kata Prapanca di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Prapanca menambahkan upaya perekrutan akan selalu dilakukan selama masih berada dalam koridor keuangan klub. Prapanca juga mengindikasikan Persija kemungkinan membutuhkan lebih dari satu tambahan pemain, tetapi belum bisa membeberkan detail sosok incaran lainnya.

"Kami selalu terbuka selama masih on track anggaran finansial," tambahnya.