Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Demi Juara Super League 2025-2026, Persija Jakarta Konfirmasi Tertarik Datangkan Ivar Jenner

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |14:23 WIB
Demi Juara Super League 2025-2026, Persija Jakarta Konfirmasi Tertarik Datangkan Ivar Jenner
Pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner. (Foto: Instagram/ivarjnr)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, membuka kemungkinan bagi klubnya untuk memboyong pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner. Prapanca menyatakan Macan Kemayoran memiliki peluang untuk mendatangkan gelandang tersebut, asalkan ia masuk dalam kriteria yang dibutuhkan oleh tim pelatih untuk memperkuat skuad.

Ivar Jenner yang saat ini berposisi sebagai gelandang bertahan, diketahui sudah memasuki musim terakhirnya bersama klub Belanda, FC Utrecht, dengan kontrak yang akan berakhir pada Juni 2026. Situasi kontrak ini menjadi peluang bagi klub-klub yang berminat, termasuk Persija.

1. Keputusan di Tangan Pelatih dan Anggaran Finansial

Prapanca menegaskan keinginan untuk menambah kekuatan skuad Persija sangat besar. Namun, keputusan final untuk mendatangkan Ivar Jenner atau pemain incaran lainnya sepenuhnya berada di tangan tim pelatih.

Prapanca memastikan klub akan sangat terbuka jika pemain diaspora tersebut menjadi kebutuhan tim. Jadi, keputusan terakhir ada di pelatih Persija, Mauricio Souza.

"Balik lagi, untuk penguatan skuad, (keputusan) bukan di saya. Balik lagi, kalau memang itu pelatih perlu (Ivar Jenner) dengan tim komite untuk penguatan skuad, ya kenapa enggak," kata Prapanca di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Prapanca menambahkan upaya perekrutan akan selalu dilakukan selama masih berada dalam koridor keuangan klub. Prapanca juga mengindikasikan Persija kemungkinan membutuhkan lebih dari satu tambahan pemain, tetapi belum bisa membeberkan detail sosok incaran lainnya.

"Kami selalu terbuka selama masih on track anggaran finansial," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186491/jean_paul_van_gastel-po9i_large.jpg
Tak Takut! Pelatih PSIM Yogyakarta Santai Hadapi Teror 50 Ribu Fans Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186462/persija_jakarta-ZwC4_large.jpg
Link Live Streaming Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 Malam Ini, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186441/mauricio_souza-DIGT_large.jpg
Jelang Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta, Mauricio Souza: Wajib 3 Poin demi Gelar Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186428/persija_jakarta-1gyD_large.jpg
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648819/misi-hary-tanoesoedibjo-bersama-pb-pobsi-perbanyak-kompetisi-biliar-indonesia-mendunia-nwi.webp
Misi Hary Tanoesoedibjo Bersama PB POBSI: Perbanyak Kompetisi, Biliar Indonesia Mendunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Alasan Indra Sjafri Coret 8 Pemain Timnas Indonesia U-22 jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement