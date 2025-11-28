Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Skor Masih 0-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |19:56 WIB
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Skor Masih 0-0
Persija Jakarta ditahan 0-0 oleh PSIM Yogyakarta di babak pertama (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

JAKARTA – Hasil babak pertama Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Macan Kemayoran tampil dominan dalam 45 menit pertama. Namun, mereka tak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta untuk mencetak gol.

PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/psimjogja_official)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tampil di hadapan puluhan ribu penontonnya, Persija Jakarta langsung tancap gas sejak menit awal. Tim berjulukkan Macan Kemayoran itu mendapat peluang pertama lewat tandukan Van Basty Sousa di menit ke-3, namun masih melambung di atas mistar gawang PSIM Yogyakarta.

Sementara, Laskar Mataram perlahan mulai menemuka ritme permainannya. Namun, tim tuan rumah kembali menciptakan peluangnya pada menit ke-21 lewat tendangan Alan Cardoso yang masih melambung tipis.

Pertandingan berjalan cukup sengit. Macan Kemayoran yang mendominasi permainan, kembali mendapat peluang lewat Witan Sulaeman di menit 34 tapi tendangannya masih melenceng tipis ke sisi kanan gawang PSIM Yogyakarta.

Memasuki lima menit akhir babak pertama, Macan Kemayoran terus menggempur pertahanan tim tamu. Namun pada akhirnya, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Persija Jakarta dan PSIM Yogyakarta bermain imbang tanpa gol dengan skor 0-0.

 

