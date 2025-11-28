Sambut Ultah Persija Jakarta Ke-97, The Jakmania Bentangkan 2 Tifo Raksasa

JAKARTA – The Jakmania membentangkan dua tifo raksasa jelang laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di pekan ke-14 Super League 2025-2026. Hal itu dilakukan untuk menyambut ulang tahun (ultah) tim kesayangannya yang ke-97.

1. Tribun Utara dan Selatan

The Jakmania membentangkan dua tifo raksasa jelang laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Dua tifo raksasa dibentangkan di tribun utara dan selatan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam WIB. Tifo macan raksasa dengan memeluk 11 trofi terbentang di tribun utara. Itu menandakan jumlah trofi yang telah dikoleksi sejak berdiri pada 28 November 1928.

Beralih ke tribun selatan, tifo raksasa turut dibentangkan dan cukup menyedot perhatian penonton yang hadir di SUGBK. Tifo raksasa itu bergambar tiga sosok yakni Si Pitung, Mohammad Husni Thamrin, dan seekor macan. Di bawah tiga karakter itu bertuliskan "Until Our Last Breath".

Munculnya MH Thamrin bukan sebuah keanehan. Pahlawan asli Jakarta itu memiliki keterkaitan dengan Persija karena salah satu pendiri klub dan juga tokoh penting di balik pembangunan stadion pertama mereka, yaitu Stadion VIJ Petojo.