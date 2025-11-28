Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sambut Ultah Persija Jakarta Ke-97, The Jakmania Bentangkan 2 Tifo Raksasa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |20:27 WIB
Sambut Ultah Persija Jakarta Ke-97, The Jakmania Bentangkan 2 Tifo Raksasa
The Jakmania membentangkan dua tifo raksasa jelang laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di pekan ke-14 Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – The Jakmania membentangkan dua tifo raksasa jelang laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di pekan ke-14 Super League 2025-2026. Hal itu dilakukan untuk menyambut ulang tahun (ultah) tim kesayangannya yang ke-97.

1. Tribun Utara dan Selatan

The Jakmania membentangkan dua tifo raksasa (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
The Jakmania membentangkan dua tifo raksasa jelang laga Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Dua tifo raksasa dibentangkan di tribun utara dan selatan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam WIB. Tifo macan raksasa dengan memeluk 11 trofi terbentang di tribun utara. Itu menandakan jumlah trofi yang telah dikoleksi sejak berdiri pada 28 November 1928.

Beralih ke tribun selatan, tifo raksasa turut dibentangkan dan cukup menyedot perhatian penonton yang hadir di SUGBK. Tifo raksasa itu bergambar tiga sosok yakni Si Pitung, Mohammad Husni Thamrin, dan seekor macan. Di bawah tiga karakter itu bertuliskan "Until Our Last Breath".

Munculnya MH Thamrin bukan sebuah keanehan. Pahlawan asli Jakarta itu memiliki keterkaitan dengan Persija karena salah satu pendiri klub dan juga tokoh penting di balik pembangunan stadion pertama mereka, yaitu Stadion VIJ Petojo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186591/persija_jakarta_ditahan_0_0_oleh_psim_yogyakarta_di_babak_pertama-aStl_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Skor Masih 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186576/ribuan_brajamusti_menyambangi_stadion_utama_gelora_bung_karno_untuk_menyaksikan_laga_persija_jakarta_vs_psim_yogyakarta-dKYX_large.jpeg
Ribuan Brajamusti Sambangi SUGBK, Pede PSIM Yogyakarta Rusak Pesta Ultah Persija Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186564/persija_jakarta_tidak_akan_melepas_rizky_ridho_ke_klub_super_league_hingga_kontraknya_berakhir_pada_2028-kgBv_large.jpg
Persija Jakarta Pastikan Takkan Lepas Rizky Ridho ke Sesama Klub Super League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/49/3186563/persebaya_surabaya_ditahan_bhayangkara_fc_1_1_di_super_league_2025_2026-EG4k_large.jpg
Hasil Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026: Berakhir 1-1, Kemenangan Bajul Ijo Pupus!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/49/1649381/nonton-formula-1-qatar-airways-grand-prix-2025-di-vision-wng.webp
Nonton Formula 1: Qatar Airways Grand Prix 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Alasan Indra Sjafri Coret 8 Pemain Timnas Indonesia U-22 jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement