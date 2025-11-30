Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Misi Bandung Lanjutkan Tren Kemenangan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |07:40 WIB
Jadwal Siaran Langsung Madura United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Misi Bandung Lanjutkan Tren Kemenangan!
Marc Klok ingin Persib Bandung menang atas Madura United. (Foto: Persib.co.id)
JADWAL siaran langsung Madura United vs Persib Bandung di lanjutan pekan ke-14 Super League 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Madura Ratu Pemelingan, Pamekasan, Madura, Minggu (30/11/2025) pukul 19.00 WIB.

1. Misi Persib Bandung Lanjutkan Tren Kemenangan di Super League 2025-2026

Pemain Persib Bandung Marc Klok berambisi membawa timnya melanjutkan tren positif di Super League 2025-2026. Saat ini Persib Bandung mencatatkan empat kemenangan beruntun di kasta teratas sepakbola Indonesia tersebut.

Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Marc Klok mengatakan kemenangan adalah target utama Persib Bandung dalam laga malam ini. Alhasil, seluruh personel Persib Bandung akan berusaha tampil dengan performa terbaik sepanjang 90 menit permainan

"Kami ingin melanjutkan tren positif di liga," kata Marc Klok, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (29/11/2025).

2. Paham Tak Mudah Kalahkan Madura United

Pemain Timnas Indonesia itu mengatakan memang tidak akan mudah mengalahkan Madura United. Sebab, Persib Bandung bertindak sebagai tim tamu yang mana akan mendapatkan tekanan suporter lawan.

Persib Bandung juga baru kalah dari 2-3 dari Lion City Sailors di lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026 yang digelar di Stadion Bishan, Singapura, Rabu 26 November 2025.

 

