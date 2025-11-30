Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bobotoh Cantik Nazwaa Saqinaa Prediksi Persib Bandung Hajar Madura United 3-0 di Super League 2025-2026 Malam Ini!

Agi Ilman , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |05:48 WIB
Bobotoh Cantik Nazwaa Saqinaa Prediksi Persib Bandung Hajar Madura United 3-0 di Super League 2025-2026 Malam Ini!
Bobotoh cantik Nazwaa Saqinaa prediksi Persib Bandung menang 3-0 atas Madura United. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
A
A
A

DUKUNGAN untuk Persib Bandung terus mengalir jelang laga tandang menghadapi Madura United pada lanjutan Super League 2025-2026, Minggu (30/11/2025), pukul 19.00 WIB. Salah satu Bobotoh Cantik asal Tasikmalaya, Nazwaa Saqinaa (21), menyatakan keyakinan Maung Bandung -julukan Persib Bandung- bisa membawa pulang tiga poin meski tampil di hadapan publik lawan.

1. Momentum Kebangkitan Persib Bandung

Persib Bandung kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC. (Foto: persib.co.id)
Persib Bandung kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC. (Foto: persib.co.id)

Menurut Nazwaa, kekalahan Persib Bandung saat bertanding di Singapura melawan Lion City Sailors dengan skor 2-3 menjadi pelajaran berharga yang akan berdampak positif kepada penampilan tim.

“Kekalahan di Singapura itu pasti jadi cambuk. Evaluasi dari pelatih bakal bikin pemain lebih fokus dan lebih siap memanfaatkan peluang,” ujar Nazwaa.

Ia menilai banyak momen yang seharusnya bisa berbuah gol di laga tersebut. Karena itu, ia percaya Persib Bandung akan tampil lebih tajam ketika berhadapan dengan Madura United.

“Kesalahan-kesalahan kecil seperti kecolongan gol dan peluang terbuang kemarin enggak akan terulang. Laga nanti pasti beda, pemain Persib punya motivasi besar buat bangkit,” kata Nazwaa.

2. Persib Bandung Punya Kedalaman Skuad

Meski beberapa pilar Maung Bandung dipastikan absen karena cedera, akumulasi kartu, dan panggilan Timnas Indonesia U-22, Nazwaa tetap melihat kualitas tim saat ini masih sangat kompetitif.

Ia menegaskan kondisi tersebut tidak menurunkan optimisme dirinya. Menurutnya, kedalaman skuat Persib Bandung cukup kuat untuk bersaing, bahkan saat bermain di kandang lawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
