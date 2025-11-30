Hasil Crystal Palace vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026: Iblis Merah Menang Comeback 2-1!

Manchester United menang comeback 2-1 atas Crystal Palace di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: X/@ManUtd)

LONDON – Hasil Crystal Palace vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Sellhurst Park, London, Inggris, Minggu (30/11/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Iblis Merah.

Palace unggul duluan lewat gol penalti Jean-Philippe Mateta (36’). Tapi, Man United membalikkan skor dan menang 2-1 berkat gol Joshua Zirkzee (54’) serta Mason Mount (63’).

Jean-Philippe Mateta membuka skor Crystal Palace vs Manchester United 1-0 (Foto: X/@premierleague)

Jalannya Pertandingan

Peluang emas langsung didapat Man United di menit pertama. Kemelut di depan gawang nyaris berbuah gol. Sayangnya, dua kali upaya Casemiro bisa diamankan Dean Henderson!

Setelah itu, Man United cukup mendominasi jalannya laga. Palace sempat mengancam di menit kedelapan lewat tembakan mendatar Mateta yang masih menyamping.

Casemiro mengancam lagi di menit ke-10 lewat sundulan dari jarak dekat yang meleset tipis. Menit 13, Adam Wharton menguji Senne Lammens lewat sepakan keras di dalam kotak penalti. Untungnya, bola bisa diamankan!

Palace mulai panas. Mateta lagi-lagi mendapat peluang tapi sepakan datarnya melenceng di menit ke-15. Sundulan Maxence Lacroix dari situasi tendangan pejuru masih melambung di menit ke-21. Selang tiga menit, tendangan datar Daichi Kamada bisa ditangkap Lammens.

Joshua Zirkzee menyamakan skor di laga Crystal Palace vs Manchester United (Foto: Premier League)

Penalti buat Palace di menit ke-32! Eksekusi Mateta mampu mengecoh kiper lawan. Tendangan sempat diulang tapi lagi-lagi sang penyerang bisa mengecoh Lammens. Tuan rumah memimpin 1-0.

Setelah itu, tak ada peluang berbahaya tercipta. Skor 1-0 untuk keunggulan Crystal Palace bertahan hingga rehat.