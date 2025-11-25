Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kronologi Idrissa Gueye Tampar Rekan Setim Sendiri Michael Keane di Laga Manchester United vs Everton, Sampai Dikartu Merah!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |12:45 WIB
Kronologi Idrissa Gueye Tampar Rekan Setim Sendiri Michael Keane di Laga Manchester United vs Everton, Sampai Dikartu Merah!
Idrissa Gueye tampar Michael Keane. (Foto: X)
A
A
A

KRONOLOGI Idrissa Gueye tampar rekan setimnya sendiri, Michael Keane, di laga Manchester United vs Everton menarik diulas. Bahkan, Idrissa Gueye sampai dikartu merah wasit.

Momen itu terjadi kala Everton tandang ke markas Man United, Stadion Old Trafford, Selasa (25/11/2025) dini hari WIB. Meski harus main dengan 10 orang sejak awal laga, Everton tetap menang dengan skor 1-0.

Butuh Gelandang Baru, Arsenal Ajukan Penawaran untuk Idrissa Gueye

1. Duel Sengit

Duel sengit tersaji di laga Manchester United vs Everton semalam. Kedua tim langsung intens tebar serangan demi buka keunggulan lebih dahulu. Sayangnya, usaha demi usaha gagal berbuah manis.

Alih-alih cetak gol, Everton justru harus main dengan 10 orang saja pada menit ke-13. Pasalnya, Idrissa Gueye dikartu merah wasit.

Meski hanya main 10 orang, Everton tetap bisa menang. Mereka buka keunggulan pada menit ke-29 lewat aksi Kiernan Dewsbury-Hall.

2. Idrissa Gueye Tampar Michael Keane

Dalam laga itu, kartu merah Idrissa Gueye jadi sorotan besar. Sebab, dirinya mendapat kartu merah dari wasit gara-gara menampar sang rekan setim sendiri, yakni Michael Keane.

Momen itu terjadi usai Man United nyaris cetak gol di awal babak pertama akibat blunder Michael Keane. Pada menit ke-13, Michael Keane tak sigap menyambut bola yang diberikan Gueye ke dalam kotak penalti.

Bola tersebut langsung disambar Bruno Fernandes yang kemudian melepaskan tembakan keras ke gawang Everton. Beruntung, bola tendnagan Bruno Fernandes masih melenceng dari gawang.

 

