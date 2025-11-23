Pep Guardiola Ngamuk Manchester City Kalah 1-2 dari Newcastle United, Sampai Dorong Kameramen

PELATIH Manchester City, Pep Guardiola, ngamuk usai timnya kalah 1-2 dari Newcastle United dalam laga lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Bahkan, Guadiola sampai mendorong kameramen.

Tensi panas terlihat usai laga Newcastle United vs Man City. Ini pertama kalinya Eddie Howe meraih kemenangan atas Guardiola.

1. Manchester City Kalah 1-2 dari Newcastle United

Duel sengit tersaji di St James Park, Minggu (23/11/2025) dini hari WIB. Solidnya penampilan kedua tim membuat tak ada satu pun gol yang tercipta di babak pertama.

Baru pada babak kedua, gol tercipta. Newcastle unggul lebih dahulu lewat gol Harvey Barnes pada menit ke-64.

Kemudian, Man City membalasnya hanya selang empat menit saja lewat aksi Ruben Dias. Namun, Newcastle tak membiarkan keunggulan itu bertahan begitu saja.

Pada menit ke-70, Harvey Barnes jebol gawang Man City lagi. Man City pun tak bisa balas satu pun gol lagi sehingga mereka gagal membawa pulang satu pun poin.