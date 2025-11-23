Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pep Guardiola Ngamuk Manchester City Kalah 1-2 dari Newcastle United, Sampai Dorong Kameramen

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |09:43 WIB
Pep Guardiola Ngamuk Manchester City Kalah 1-2 dari Newcastle United, Sampai Dorong Kameramen
Pep Guardiola kala mendampingi Manchester City berlaga. (Foto: Manchester City)
A
A
A

PELATIH Manchester City, Pep Guardiola, ngamuk usai timnya kalah 1-2 dari Newcastle United dalam laga lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Bahkan, Guadiola sampai mendorong kameramen.

Tensi panas terlihat usai laga Newcastle United vs Man City. Ini pertama kalinya Eddie Howe meraih kemenangan atas Guardiola.

Pep Guardiola

1. Manchester City Kalah 1-2 dari Newcastle United

Duel sengit tersaji di St James Park, Minggu (23/11/2025) dini hari WIB. Solidnya penampilan kedua tim membuat tak ada satu pun gol yang tercipta di babak pertama.

Baru pada babak kedua, gol tercipta. Newcastle unggul lebih dahulu lewat gol Harvey Barnes pada menit ke-64.

Kemudian, Man City membalasnya hanya selang empat menit saja lewat aksi Ruben Dias. Namun, Newcastle tak membiarkan keunggulan itu bertahan begitu saja.

Pada menit ke-70, Harvey Barnes jebol gawang Man City lagi. Man City pun tak bisa balas satu pun gol lagi sehingga mereka gagal membawa pulang satu pun poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/45/3185275/simak_hasil_liga_inggris_2025_2026_di_mana_liverpool_dipermalukan_nottingham_forest_0_3-MQTh_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Liverpool Dipermalukan Nottingham Forest 0-3, Wolves vs Crystal Palace 0-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/45/3185256/chelsea_menang_2_0_atas_burnley_di_liga_inggris_2025_2026-uAo9_large.jpg
Hasil Burnley vs Chelsea di Liga Inggris 2025-2026: Menang 2-0, The Blues Naik Posisi 2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/45/3185177/ole_romeny-v6j7_large.jpg
Media Inggris Tak Sabar Lihat Dampak Kehadiran Bintang Timnas Indonesia Ole Romeny di Oxford United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/45/3185152/liverpool-wgE3_large.jpg
Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Hari Ini: Burnley vs Chelsea, hingga Liverpool vs Nottingham Forest!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1647125/jadwal-dan-link-nonton-streaming-laliga-202526-barcelona-vs-athletic-bilbao-di-vision-ixt.webp
Jadwal dan Link Nonton Streaming LaLiga 2025/26: Barcelona vs Athletic Bilbao di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/bintang_timur_surabaya_bts_menghancurkan_moncong.jpg
Hasil Pro Futsal League: Bintang Timur Surabaya Bantai Moncongbulo FC 8-2, Syauqi Saud Hattrick
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement