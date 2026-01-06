Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Breaking News: Chelsea Resmi Tunjuk Liam Rosenior sebagai Pelatih Baru

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |18:12 WIB
Breaking News: Chelsea Resmi Tunjuk Liam Rosenior sebagai Pelatih Baru
Liam Rosenior resmi jadi pelatih Chelsea. (Foto: Laman resmi Chelsea)
LONDON Chelsea secara resmi membuka lembaran baru di Stamford Bridge. Melalui pengumuman resminya, Raksasa London Barat tersebut mengonfirmasi penunjukan Liam Rosenior sebagai pelatih kepala baru.

Tidak tanggung-tanggung, pria asal Inggris ini diberikan kontrak jangka panjang yang akan mengikatnya hingga tahun 2032. Rosenior mendarat di London dengan modal prestasi gemilang di Ligue 1 bersama RC Strasbourg.

“Chelsea dengan senang hati mengumumkan penunjukan Liam Rosenior sebagai pelatih kepala tim putra. Pelatih asal Inggris ini telah menandatangani kontrak dengan klub yang akan berlaku hingga tahun 2032,” bunyi pernyataan Chelsea, dikutip dari laman resmi klub, Selasa (6/1/2026).

Pada musim debutnya di Prancis, Rosenior berhasil membawa RC Strasbourg menembus kualifikasi kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam 19 tahun. Itu menjadi sebuah pencapaian yang meyakinkan manajemen Chelsea ia adalah sosok yang tepat untuk mengarsiteki skuad bertalenta mereka.

1. Misi Mengembalikan Kejayaan Klub

Dalam pernyataan perdananya, Rosenior mengungkapkan rasa bangga sekaligus ambisinya untuk menjaga warisan besar Chelsea. Ia menekankan fokus utamanya adalah membangun tim yang mencerminkan nilai-nilai sejarah klub sebagai pemenang trofi.

Liam Rosenior (Foto: Ligue 1)
Liam Rosenior (Foto: Ligue 1)

"Tugas saya adalah melindungi identitas itu dan menciptakan tim yang mencerminkan nilai-nilai ini dalam setiap pertandingan yang kami mainkan seiring upaya kami terus memenangkan trofi," ujar Rosenior.

"Diberi kepercayaan untuk peran ini sangat berarti bagi saya. Saya akan memberikan segalanya untuk menghadirkan kesuksesan yang layak didapatkan klub ini,” tambahnya.

"Saya sangat percaya pada kerja tim, persatuan, kebersamaan, dan bekerja satu sama lain. Nilai-nilai itu akan menjadi inti dari semua yang kami lakukan," lanjut Rosenior.

 

