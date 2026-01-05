Hasil Liga Inggris 2025-2026 Semalam: Chelsea Tahan Manchester City, Liverpool Lagi-Lagi Gagal Menang

HASIL Liga Inggris 2025-2026 pekan ke-20 yang berlangsung Minggu 4 Januari 2026 malam WIB hingga Senin (5/1/2026) dini hari WIB akan diulas Okezone. Sejumlah pertandingan melibatkan klub-klub besar seperti Manchester City, Chelsea dan Liverpool.

1. Hasil Manchester City vs Chelsea

Manchester City menjamu Chelsea yang tengah limbung di Stadion Etihad pada Senin (5/1/2026) dini hari WIB. The Citizens -julukan Manchester City- asuhan Pep Guardiola turun dengan formasi andalannya, yakni 4-3-3.

Di sisi lain, Chelsea yang datang dengan pelatih caretaker bernama Calum McFarlane, memainkan formasi 4-2-3-1. Secara penguasaan bola, Manchester Biru dominan atas Chelsea.

Tercatat, Manchester City menguasai bola hingga 58 persen. Namun, dari segi pembuatan peluang, Manchester City dan Chelsea sama kuat, yakni sama-sama melepaskan tiga tembakan tepat sasaran.

Tijjani Reijnders buka keunggulan Manchester City atas Chelsea. (Foto: X/@ManCity)

Dalam laga ini, Manchester Biru unggul lebih dulu di menit 42 via sepakan kaki kiri Tijjani Reijnders. Skor 1-0 untuk keunggulan Manchester City bertahan hingga babak pertama usai.

Di awal babak kedua, Calum McFarlane memasukkan beberapa pemain. Andrey Santos dimainkan di menit 46, sementara Jorrel Hato dan Liam Delap masuk di menit 62.

Di saat bersamaan, Manchester City mengganti dua bek tengah andalannya, yakni Josko Grvadiol dan Ruben Dias. Ketiadaan dua bek tengah di atas ternyata menurunkan kualitas pertahanan Manchester City.

Terbukti di ujung laga atau tepatnya di menit 90+4, gawang Manchester City kawalan Gianluigi Donnarumma dibobol Enzo Fernandez. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga akhir laga.