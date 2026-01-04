Hasil Liga Inggris 2025-2026: Brighton vs Burnley 2-0, Wolves vs West Ham 3-0, Aston Villa vs Nottingham Forest 3-1

MATCHDAY ke-20 Liga Inggris 2025-2026 yang berlangsung di awal tahun 2026, (4/1/2026) menyajikan drama menarik di berbagai papan klasemen. Aston Villa terus menunjukkan konsistensinya sebagai penantang gelar juara, sementara Brighton & Hove Albion akhirnya berhasil memutus rantai hasil negatif mereka.

Lalu di papan bawah, Wolverhampton Wanderers memberikan kejutan besar dengan memetik kemenangan perdana mereka musim ini.

1. Dominasi Tuan Rumah di Amex dan Villa Park

Aston Villa tampil perkasa di Villa Park dengan menumbangkan Nottingham Forest 3-1. Kemenangan ini membawa skuad asuhan Unai Emery naik ke posisi kedua klasemen, hanya terpaut tiga poin dari Arsenal yang memuncaki takhta.

Villa juga mencatatkan rekor klub dengan menyapu bersih 11 kemenangan kandang beruntun di semua kompetisi. Dalam laga Aston Villa kontra Nottingham Forest, Ollie Watkins membawa tuan rumah unggul di masa injury time babak pertama.

John McGinn tampil sebagai bintang dengan mencetak dua gol (brace), masing-masing di menit ke-49 dan ke-73. Meskipun Morgan Gibbs-White sempat memperkecil ketertinggalan bagi Forest lewat gol cantik, kesalahan kiper John Victor yang meninggalkan gawangnya memudahkan McGinn mengunci poin penuh bagi Villa.

Aston Villa vs Nottingham Forest. (Foto: Instagram/avofficial)

Kemudian di Amex Stadium, Brighton sukses mengakhiri puasa kemenangan dalam enam laga terakhir mereka dengan menekuk Burnley 2-0. Georginio Rutter membuka keunggulan di menit ke-29 setelah memanfaatkan bola liar hasil tembakan Yasin Ayari yang terbentur.

Ayari kemudian menyegel kemenangan The Seagulls hanya 67 detik setelah babak kedua dimulai, memanfaatkan kelalaian lini belakang Burnley. Hasil ini membawa Brighton merangkak ke posisi kedelapan, sementara Burnley semakin terpuruk di posisi ke-19.