HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2025-2026 Semalam: Liverpool vs Leeds United dan Sunderland vs Manchester City Kompak Berakhir Tanpa Gol

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |07:36 WIB
Hasil Liga Inggris 2025-2026 Semalam: Liverpool vs Leeds United dan Sunderland vs Manchester City Kompak Berakhir Tanpa Gol
Simak hasil 4 laga Liga Inggris 2025-2026 semalam yang semua berakhir tanpa pemenang termasuk Sunderland vs Manchester City (Foto: X/@ManCity)
HASIL Liga Inggris 2025-2026 semalam sudah diketahui. Laga Liverpool vs Leeds United dan Sunderland vs Manchester City kompak berakhir tanpa gol.

Empat pertandingan penutup pekan ke-19 Liga Inggris 2025-2026 digelar Jumat (2/1/2026) dini hari WIB. Yang menarik, seluruh pertandingan berakhir tanpa pemenang!

1. Liverpool vs Leeds United Berakhir 0-0

Liverpool vs Leeds United berakhir 0-0 (Foto: X/@LUFC)
Liverpool vs Leeds United berakhir 0-0 (Foto: X/@LUFC)

Duel Liverpool vs Leeds United di Stadion Anfield misalnya, tuntas dengan skor 0-0. Padahal, The Reds tampil dominan hingga mencatatkan 66% penguasaan bola selama 90 menit.

Bahkan, Liverpool melepaskan hingga 16 percobaan tetapi hanya 3 yang mengarah tepat ke sasaran. Alhasil, anak asuh Arne Slot harus puas berbagi 1 angka.

Di laga lain, Brentford vs Tottenham Hotspur juga berakhir 0-0. Duel berjalan seimbang dari segi statistik sehingga tak menghasilkan pemenang.

Sementara, Crystal Palace vs Fulham di Stadion Selhurst Park, London, berakhir 1-1. Tuan rumah unggul duluan lewat Jean-Philippe Mateta (39’) tetapi Tom Cairney (80’) membatalkan kemenangan The Eagles.

 

