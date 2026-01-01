Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Malam Ini: Liverpool vs Leeds United, Manchester City Ditantang Sunderland

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |06:07 WIB
Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Malam Ini: Liverpool vs Leeds United, Manchester City Ditantang Sunderland
Simak jadwal Liga Inggris 2025-2026 malam ini di mana Liverpool dan Manchester City akan bermain (Foto: Instagram/@liverpoolfc)
JADWAL Liga Inggris 2025-2026 malam ini sudah diketahui. Liverpool akan menjamu Leeds United sementara Manchester City ditantang Sunderland.

Empat pertandingan tersisa di pekan ke-19 Liga Inggris 2025-2026 akan digelar pada Jumat 2 Januari dini hari WIB. Dua di antaranya melibatkan tim papan atas.

1. Liverpool vs Leeds United

Hugo Ekitike di laga Liverpool vs Brighton. (Foto: Premier League)

Liverpool akan menjamu Leeds United di Stadion Anfield. Duel klasik ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat 2 Januari 2026 pukul 00.30 WIB.

Di pertemuan pertama, kedua kesebelasan bermain 3-3 pada 7 Desember 2025. Ketika itu, mereka sama-sama sedang menjalani tren negatif.

Sebaliknya, kali ini Leeds dan Liverpool sama-sama dalam tren yang apik. The Peacock tak terkalahkan dalam tiga laga terkini dengan catatan dua seri dan sekali menang.

Di periode yang sama, Liverpool sukses menyapu bersih tiga kemenangan. Arne Slot tampak sudah menemukan lagi sentuhannya seperti musim lalu. Duel dijamin seru.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
