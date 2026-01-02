Enzo Maresca Resmi Latih Manchester City Setelah Dipecat Chelsea?

ENZO Maresca resmi melatih Manchester City setelah dipecat Chelsea? Mengutip dari The Guardian, Jumat (2/1/2026), Enzo Maresca telah berdiskusi dengan manajemen Manchester City sejak Oktober 2025 perihal potensi menggantikan posisi Pep Guardiola di akhir musim 2025-2026.

Pelatih asal Italia itu pun blak-blakan kepada manajemen Chelsea bahwa dirinya diminati Manchester City. Masih menurut sumber yang sama, Enzo Maresca sengaja melakukan itu agar mendapatkan kontrak baru dari manjamen The Blues -julukan Chelsea. Padahal, kontrak Enzo Maresca bersama Chelsea masih berlaku hingga 30 Juni 2029.

1. Manajemen Chelsea Hilang Kesabaran

Enzo Maresca tak lagi latih Chelsea. (Foto: Laman resmi Chelsea)

Enzo Maresca sejatinya cukup sukses bersama Chelsea. Di musim pertama menangani London Biru -julukan lain Chelsea, Enzo Maresca mengantarkan Chelsea memenangkan trofi Liga Konferensi Eropa 2024-2025 dan Piala Dunia Klub 2025.

Namun, serangkaian hasil buruk yang didapat dalam beberapa laga terakhir membuat manajemen Chelsea hilang kesabaran. Dalam tiga laga terkini di Liga Inggris 2025-2026, Chelsea gagal menang setelah imbang 2-2 dengan Newcastle United, kalah 1-2 dari Aston Villa serta ditahan Bournemouth 2-2.

“Chelsea dan pelatih kepala Enzo Maresca telah sepakat berpisah. Selama di Chelsea, Enzo membawa tim meraih kesuksesan di Liga Konferensi Eropa dan Piala Dunia Klub. Pencapaian itu akan selalu menjadi bagian penting dari sejarah terbaru klub, dan kami berterima kasih atas kontribusinya,” tulis pernyataan resmi Chelsea.

2. Enzo Maresca Minta Keleluasaan di Chelsea

Menurut sumber orang dalam Chelsea, Enzo Maresca minta keleluasaan perihal pemilihan pemain yang baru pulih dari cedera. Ia terkadang tak bisa memainkan sejumlah pemain yang dicap tim medis belum siap untuk comeback.