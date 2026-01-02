Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Calon Pengganti Enzo Maresca di Chelsea, Nomor 1 Koneksi Orang Dalam!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |09:24 WIB
5 Calon Pengganti Enzo Maresca di Chelsea, Nomor 1 Koneksi Orang Dalam!
Berikut lima calon pengganti Enzo Maresca di Chelsea termasuk Liam Rosenior (Foto: Ligue 1)
BERIKUT lima calon pengganti Enzo Maresca di Chelsea. Salah satunya ternyata punya koneksi dengan orang dalam di level tinggi.

Maresca dipecat oleh Chelsea pada Kamis 1 Januari 2026 malam WIB. Pria asal Italia itu diberhentikan dari jabatannya karena sejumlah friksi internal meski menghadirkan dua trofi musim lalu.

Enzo Maresca. chelsea

Lantas, siapa sosok pengganti Maresca di kursi pelatih Chelsea? Simak ulasan berikut ini.

5 Calon Pengganti Enzo Maresca di Chelsea

1. Liam Rosenior

Liam Rosenior (Foto: Ligue 1)

Nama satu ini sungguh tidak disangka-sangka. Rosenior disangkutpautkan dengan Chelsea lantaran saat ini mengasuh Strasbourg, klub yang sahamnya dimiliki BlueCo, konsorsium yang membeli The Blues pada 2022.

Walau begitu, pria asal Inggris ini punya kiprah tidak main-main. Strasbourg dibawanya finis di posisi 7 Liga Prancis 2024-2025. Klub itu tengah memimpin klasemen UEFA Conference League 2025-2026, ajang yang dimenangi Chelsea musim lalu!

2. Francesco Farioli

Francesco Farioli (Foto: Ajax Amsterdam)

Nama satu ini tengah berkibar bareng FC Porto di Liga Portugal 2025-2026. Padahal, Farioli belum lama mundur dari Ajax Amsterdam gara-gara rentetan hasil buruk.

Alih-alih membaik, De Godenzonen malah makin terpuruk. Sementara, Farioli sanggup membawa FC Porto bertengger di puncak klasemen Liga Portugal 2025-2026 dengan 46 poin dari 16 laga!

3. Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi REUTERS

Nama satu ini sempat dikaitkan dengan Chelsea pada musim panas 2024 sebelum pilihan jatuh ke Maresca. Manajemen klub ternyata pernah mewawancara langsung De Zerbi untuk posisi pelatih.

Namun, pria asal Italia ini lalu menangani Olympique Marseille setelah Chelsea memilih sang kompatriot. Kini, De Zerbi disebut-sebut tengah didekati lagi.

 

