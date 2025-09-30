MASA depan Enzo Maresca jadi sorotan. Apakah Enzo Maresca dipecat Chelsea setelah kalah 1-3 dari Brighton di Liga Inggris 2025-2026?
Ini jadi kekalahan kedua Chelsea di Liga Inggris musim ini. Sebelumnya, mereka tumbang dari Manchester United dengan skor 1-2.
Ya, pil pahit harus ditelan Chelsea kala menjamu Brighton di Stadion Stamford Bridge pada Sabtu 27 September 2025. Klub berjuluk The Blues itu kena bantai dengan skor 1-3.
Chelsea sebenarnya buka keunggulan lebih dahulu. Gol dicetak oleh Enzo Fernandez pada menit ke-24.
Tetapi, keunggulan itu tak membuat Chelsea nyaman. Kartu merah Trevoh Chalobah (53’) jadi awal petaka.
Brighton menang berkat dua gol Danny Welbeck (77’, 90+10’) dan Maxim De Cuyper (90+2’). Mereka melakukan comeback ciamik di laga ini.