Enzo Maresca Dipecat Chelsea Setelah Kalah 1-3 dari Brighton di Liga Inggris 2025-2026?

MASA depan Enzo Maresca jadi sorotan. Apakah Enzo Maresca dipecat Chelsea setelah kalah 1-3 dari Brighton di Liga Inggris 2025-2026?

Ini jadi kekalahan kedua Chelsea di Liga Inggris musim ini. Sebelumnya, mereka tumbang dari Manchester United dengan skor 1-2.

1. Chelsea Tumbang di Tangan Brighton

Ya, pil pahit harus ditelan Chelsea kala menjamu Brighton di Stadion Stamford Bridge pada Sabtu 27 September 2025. Klub berjuluk The Blues itu kena bantai dengan skor 1-3.

Chelsea sebenarnya buka keunggulan lebih dahulu. Gol dicetak oleh Enzo Fernandez pada menit ke-24.

Tetapi, keunggulan itu tak membuat Chelsea nyaman. Kartu merah Trevoh Chalobah (53’) jadi awal petaka.

Brighton menang berkat dua gol Danny Welbeck (77’, 90+10’) dan Maxim De Cuyper (90+2’). Mereka melakukan comeback ciamik di laga ini.