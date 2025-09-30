Prediksi Chelsea vs Benfica di Liga Champions 2025-2026: Kembalinya Jose Mourinho ke Stamford Bridge

PREDIKSI Chelsea vs Benfica di Liga Champions 2025-2026 menarik diulas. Apalagi, laga ini jadi momen Jose Mourinho kembali ke Stamford Bridge.

Akankah Jose Mourinho bisa membawa tim asuhannya saat ini, Benfica, meraih hasil manis? Laga seru itu akan digelar di Stadion Stamford Bridge, London, Inggris, pada Rabu 1 Oktober 2025 pukul 02.00 WIB.

1. Jose Mourinho Kembali ke Stamford Bridge

Jose Mourinho resmi ditunjuk tangani Benfica pada 18 September 2025. Di bawah asuhannya, Benfica tampil moncer.

Klub asal Portugal itu belum terkalahkan di 3 laga terakhirnya. Mereka menang 3-0 atas AVS, ditahan imbang 1-1 oleh Rio Ave, dan menang 2-1 atas Gol Vicente pada akhir pekan lalu.

Hal ini tentunya perlu diwaspadai Chelsea. Sebab, Mourinho bisa saja memberi mimpi buruk lagi kepada mereka.

Apalagi, Chelsea juga mengawali perjalanan di Liga Champions 2025-2026 dengan buruk. Chelsea kalah 1-3 dari Bayern Munich pada 18 September 2025.

2. Tegaskan Lebih Kuat

Jose Mourinho pun sambut antuias reuninya dengan Chelsea. Mourinho pun tampak optimistis bisa membawa Benfica menang.

Mourinho bahkan menegaskan bahwa dirinya makin kuat saat ini. Hal tersebut terjadi karena pengalaman panjang yang sudah dimilikinya.

“Saya merasa lebih kuat, saya merasa jauh lebih baik sebagai pelatih. Pengalaman membuat seorang pelatih menjadi lebih baik. Ada pertandingan-pertandingan yang saya menangkan karena keputusan yang tepat, baik sebelum maupun selama laga,” ujar Jose Mourinho.

“Saya tidak pernah merasa sebagai jenius. Mungkin saya sedikit provokatif, tapi bukan jenius atau iblis,” lanjutnya.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel Chelsea vs Benfica. Duel ini pun diprediksi Okezone akan berakhir imbang dengan skor 2-2.