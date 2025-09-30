Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Prediksi Kairat Almaty vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026: Si Anak Bawang Jadi Korban Pelampiasan?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 30 September 2025 |10:51 WIB
Prediksi Kairat Almaty vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026: Si Anak Bawang Jadi Korban Pelampiasan?
Prediksi Kairat Almaty vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026 menarik untuk diulas (Foto: UEFA)
A
A
A

PAVLODAR – Prediksi Kairat Almaty vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026 akan dibahas Okezone. Akankah sang debutan jadi korban pelampiasan amarah Los Blancos?

Laga Liga Champions 2025-2026 dapat disaksikan secara langsung via streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Pelampiasan

Real Madrid vs Marseille. (Foto: UEFA)

Madrid tengah mencari pelampiasan saat menyambangi Stadion Ortalyq, Pavlodar, Kazakhstan, Selasa (30/9/2025) pukul 23.45 WIB. Mereka baru saja kalah dengan skor telak 2-5 dari rival sekota Atletico Madrid di ajang Liga Spanyol 2025-2026.

Pelatih Xabi Alonso justru mengindikasikan sebaliknya. Ia mengaku sudah menganalisis laga lawan Atletico serta kekuatan Almaty. Madrid diyakini akan tampil dalam mode yang berbeda.

“Kami sudah melihat pertandingan (Almaty) melawan Celtic dan Sporting. Mereka punya dasar yang kuat dengan beberapa opsi serangan berbeda,” kata Alonso, mengutip dari laman resmi UEFA, Selasa (30/9/2025).

“Saya pikir perasaan (soal kekalahan dari Atletico) seharusnya hanya bertahan 24 jam, menang atau kalah. Lalu, kami menganalisis dan akan menggunakannya (di laga berikutnya). Sekarang, mode Liga Champions,” tegas pelatih asal Spanyol itu.

2. Semangat Juang

Sementara itu, pelatih Kairat Almaty, Rafael Urazbakhtin, mengaku Madrid tidak punya kelemahan secara kasat mata. Ia hanya memastikan timnya akan tampil dengan semangat juang yang tinggi serta organisasi permainan yang rapi.

“Real Madrid tidak memiliki kelemahan yang kasat mata. Saya tidak akan bilang secara detail di sini. Kami hanya akan merancang taktik berdasarkan yang kami lihat,” papar Urazbakhtin.

“Kami akan membawa semangat tim yang tinggi dan organisasi permainan yang rapi. Kami punya ide tentang bagaimana akan menyerang mereka,” tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/261/3181657/hasil_club_brugge_vs_barcelona_di_liga_champions_2025_2026_fcbarcelona-rzwL_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Barcelona Nyaris Kalah dari Club Brugge, Manchester City Hajar Dortmund 4-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181547/sebuah_keputusan_kontroversial_mewarnai_kemenangan_liverpool_1_0_atas_real_madrid_di_liga_champions_2025_2026-y4kK_large.jpg
Keputusan Kontroversial Warnai Kemenangan Liverpool 1-0 atas Real Madrid di Liga Champions 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181435/slavia_praha_vs_arsenal-tgND_large.jpg
Klasemen Liga Champions 2025-2026 di Matchday Keempat: Arsenal dan Bayern Munich Kukuh di Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/261/3181423/liverpool_vs_real_madrid-ko0M_large.jpg
Hasil Liga Champions 2025-2026 Semalam: Liverpool Menang 1-0 atas Real Madrid, PSG Tumbang 1-2 dari Bayern Munich
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646229/finswimming-indonesia-akhiri-kejuaraan-asia-tenggara-dengan-peningkatan-medali-wbf.webp
Finswimming Indonesia Akhiri Kejuaraan Asia Tenggara dengan Peningkatan Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/07/persib_bandung_adam_alis.jpg
Persib Dihujani Kabar Buruk jelang Jumpa Dewa United, Bojan Hodak Pusing!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement