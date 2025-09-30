Prediksi Kairat Almaty vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026: Si Anak Bawang Jadi Korban Pelampiasan?

PAVLODAR – Prediksi Kairat Almaty vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026 akan dibahas Okezone. Akankah sang debutan jadi korban pelampiasan amarah Los Blancos?

Laga Liga Champions 2025-2026 dapat disaksikan secara langsung via streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Pelampiasan

Madrid tengah mencari pelampiasan saat menyambangi Stadion Ortalyq, Pavlodar, Kazakhstan, Selasa (30/9/2025) pukul 23.45 WIB. Mereka baru saja kalah dengan skor telak 2-5 dari rival sekota Atletico Madrid di ajang Liga Spanyol 2025-2026.

Pelatih Xabi Alonso justru mengindikasikan sebaliknya. Ia mengaku sudah menganalisis laga lawan Atletico serta kekuatan Almaty. Madrid diyakini akan tampil dalam mode yang berbeda.

“Kami sudah melihat pertandingan (Almaty) melawan Celtic dan Sporting. Mereka punya dasar yang kuat dengan beberapa opsi serangan berbeda,” kata Alonso, mengutip dari laman resmi UEFA, Selasa (30/9/2025).

“Saya pikir perasaan (soal kekalahan dari Atletico) seharusnya hanya bertahan 24 jam, menang atau kalah. Lalu, kami menganalisis dan akan menggunakannya (di laga berikutnya). Sekarang, mode Liga Champions,” tegas pelatih asal Spanyol itu.

2. Semangat Juang

Sementara itu, pelatih Kairat Almaty, Rafael Urazbakhtin, mengaku Madrid tidak punya kelemahan secara kasat mata. Ia hanya memastikan timnya akan tampil dengan semangat juang yang tinggi serta organisasi permainan yang rapi.

“Real Madrid tidak memiliki kelemahan yang kasat mata. Saya tidak akan bilang secara detail di sini. Kami hanya akan merancang taktik berdasarkan yang kami lihat,” papar Urazbakhtin.

“Kami akan membawa semangat tim yang tinggi dan organisasi permainan yang rapi. Kami punya ide tentang bagaimana akan menyerang mereka,” tandasnya.