Hasil Barcelona vs Real Sociedad di Liga Spanyol 2025-2026: Menang 2-1, Blaugrana Geser Real Madrid dari Puncak Klasemen!

HASIL Barcelona vs Real Sociedad di Liga Spanyol 2025-2026 sudah diketahui. Blaugrana -julukan Barcelona- sukses menang comeback 2-1.

Duel Barcelona vs Real Sociedad berlangsung di Estadi Olimpic Lluis Company, Minggu 28 September 2025 malam WIB. Barcelona tertinggal dulu lewat gol Alvaro Odrizola (31’). Tapi kemudian, gol Jules Kounde (43’) dan Robert Lewandowski (59’) membawa Barcelona balik unggul.

Hasil ini membawa Barcelona melejit ke puncak klasemen sementara Liga Spanyol 2025-2026. Mereka geser Real Madrid usai mengemas 19 poin, unggul 1 angka dari sang rival sengitnya itu.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Barcelona yang tampil percaya diri di markasnya langsung intens menyerang di awal laga. Sejumlah peluang emas pun didapat. Sayangnya, tak ada yang berbuah manis.

Alih-alih cetak gol, gawang Barcelona justru kebobolan lebih dahulu. Ialah Alvaro Odrizola yang catatkan namanya di papan skor pada menit ke-31.

Gol tercipta usai Odrizola menyambut umpan ciamik dari Barrenetxea. Skor pun berubah 1-0 untuk keunggulan Real Sociedad.

Di sisa waktu pertandingan, Barcelona terus mencoba mengejar ketinggalannya. Gol yang dinanti pun tiba. Jules Kounde pecah kebuntuan Barcelona pada menit ke-43 usai menyambut sepak pojok Marcus Rashford dengan sundulannya. Skor 1-1 bertahan hingga akhir babak pertama.