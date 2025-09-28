5 Penyebab Real Madrid Kalah 2-5 dari Atletico Madrid di Liga Spanyol 2025-2026, Nomor 1 Bikin Xabi Alonso Marah

ADA 5 penyebab Real Madrid kalah 2-5 dari Atletico Madrid di matchday ketujuh Liga Spanyol 2025-2026. Ya, Los Blancos –julukan Madrid– secara mengejutkan tumbang di derby Madrid yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, pada Sabtu 27 September 2025.

Atletico berhasil menang berkat dua gol dari Julian Alvarez (51’, 63’), dan sisanya dicetak oleh Robin Le Normand (14’), Alexander Sorloth (45+3’), Antoine Griezmann (90+3’). Sedangkan Madrid hanya bisa membalas via Kylian Mbappe (25’) dan Arda Guler (36’).

Bagi Madrid, itu menjadi kekalahan perdana mereka di Liga Spanyol musim ini. Madrid pun masih bertahan di puncak klasemen dengan 18 poin, sementara Atletico di urutan keempat dengan 12 angka.

Lantas, apa yang menyebabkan Madrid tumbang dengan skor telak meski sempat memimpin 2-1 di pertengahan babak pertama?

Berikut 5 Penyebab Real Madrid Kalah 2-5 dari Atletico Madrid di Liga Spanyol 2025-2026:

1. Madrid Main Buruk

Pelatih Madrid, Xabi Alonso mengakui pasukannya bermain sangat buruk saat melawan Atletico. Ia merasa Madrid mengawali laga dengan buruk dan tidak bermain kompak seperti biasanya.

“Itu adalah laga yang buruk dari pihak kami. Kami tidak memulai dengan baik dan tidak bermain dengan baik secara kolektif,” ujar Alonso, dikutip dari laman resmi Madrid, Minggu (28/9/2025).

Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: Atletico Madrid)

2. Masih Adaptasi

Alonso masih mencoba-coba mencari strategi terbaik di musim pertamanya melatih Madrid. Ia merasa alasan ini menjadi salah satu penyebab Madrid kalah dari tim asuhan Diego Simeone tersebut.

“Kami masih dalam proses membangun tim dan ini adalah kekalahan pertama kami. Kami jelas merasa sakit hati karena kekalahan ini memang layak kami raih. Kami kehilangan rime dan kekalahan ini menyakitkan,” ujar Alonso.