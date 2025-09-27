Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026: Los Colchoneros Bantai Los Blancos 5-2

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 27 September 2025 |23:41 WIB
Hasil Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026: <i>Los Colchoneros</i> Bantai <i>Los Blancos</i> 5-2
Atletico Madrid menghancurkan Real Madrid 5-2 dalam lanjutan Liga Spanyol 2025-2026 (Foto: X/@Atleti)
A
A
A

MADRID – Hasil Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Metropolitano, Madrid, Spanyol, Sabtu (27/9/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 5-2 untuk Los Rojiblancos.

Lima gol Atletico dihasilkan oleh Robin Le Normand (14’), Alexander Sorloth (45+3’), Julian Alvarez (51’, 63’), dan Antoine Griezmann (90+3’). Sementara, Madrid membalas lewat Kylian Mbappe (25’) dan Arda Guler (36’).

Gol Robin Le Normand di laga Atletico Madrid vs Real Madrid (Foto: Instagram/@atleticodemadrid)
Gol Robin Le Normand di laga Atletico Madrid vs Real Madrid (Foto: Instagram/@atleticodemadrid)



Jalannya Pertandingan

Laga sungguh seru sejak menit awal. Permainan terbuka diperagakan dengan baik oleh kedua tim. Hasilnya, Atletico unggul duluan lewat sundulan Le Normand di menit ke-14, memanfaatkan umpan silang Giuliano Simeone dari situasi bola mati.

Akan tetapi, keunggulan itu hanya bertahan 11 menit. Umpan terobosan Guler bisa diselesaikan dengan manis oleh Mbappe dengan tembakan menyilangnya. Skor kini 1-1.

Bahkan, Madrid berbalik unggul 2-1 di menit ke-36. Lewat serangan balik kilat, Vinicius melepaskan operan matang untuk Guler. Pemain berpaspor Turki itu menaklukkan Jan Oblak dengan tembakan akurat di dalam kotak penalti.

Atletico mencetak gol di menit ke-43 tapi wasit menganulirnya. Namun, sundulan Sorloth menyambut umpan silang Koke di injury time memaksa skor tercipta 2-2 saat rehat.

 

Halaman:
1 2
      
