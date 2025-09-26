Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Nonton Bareng Vision+ Atletico Madrid vs Real Madrid di Batavia PIK, Rasakan Keseruannya!

MNC Media , Jurnalis-Jum'at, 26 September 2025 |14:41 WIB
Nonton Bareng Vision+ Atletico Madrid vs Real Madrid di Batavia PIK, Rasakan Keseruannya!
Vision+ menggelar acara nonton bareng laga Atletico Madrid vs Real Madrid di Batavia PIK (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Malam Minggu ini, suasana kota Madrid akan “pindah” ke Jakarta. Pertemuan panas antara Atlético Madrid vs Real Madrid dalam lanjutan matchday LaLiga siap bikin jantung para penggemar bola berdegup lebih kencang.

Bukan cuma lewat streaming, VISION+ mengajak kamu untuk merasakan atmosfernya langsung lewat acara VISION+ Sport Attack: Nobar Atlético Madrid vs Real Madrid di Alun-Alun Batavia PIK.

Atletico Madrid vs Real Madrid

Bayangkan, momen tekel keras, peluang emas, atau gol kejutan yang biasanya kamu tonton sendirian di rumah, kali ini bisa kamu nikmati bareng fans lain. Jangan lupa hadir, catat tanggal dan jam acaranya berikut

Tanggal: Sabtu, 27 September 2025

Jam: 20.00 WIB WIB

Lokasi: Alun-Alun Batavia PIK

Derbi Madrid memang selalu spesial. Setiap kali keduanya bertemu, bukan hanya soal perebutan poin, tapi juga soal harga diri, siapa yang pantas disebut penguasa kota Madrid.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/46/3184744/robert_lewandowski-AJ7V_large.jpg
Bocor! Gara-Gara Hal Ini, Barcelona Pernah Minta Robert Lewandowski Berhenti Cetak Gol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/46/3184178/trent_alexander_arnold-ZNHy_large.jpg
Ini Penyebab Trent Alexander-Arnold Kesulitan di Musim Pertamanya Bersama Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/46/3183616/para_pemain_real_madrid-tKew_large.jpg
5 Pemain Top Real Madrid yang Bermasalah dengan Xabi Alonso, Nomor 1 Vinicius Jr!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/46/3182511/barcelona-NtKy_large.jpg
Hasil Liga Spanyol 2025-2026: Rayo Vallecano vs Real Madrid Sengit 0-0, Celta Vigo vs Barcelona Berakhir 2-4!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646441/jelang-munas-nama-sari-w-pramono-menguat-di-bursa-caketum-pb-porserosi-pyb.webp
Jelang Munas, Nama Sari W Pramono Menguat di Bursa Caketum PB Porserosi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
PSSI Siap Interview 5 Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia Pekan Depan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement