Nonton Bareng Vision+ Atletico Madrid vs Real Madrid di Batavia PIK, Rasakan Keseruannya!

JAKARTA – Malam Minggu ini, suasana kota Madrid akan “pindah” ke Jakarta. Pertemuan panas antara Atlético Madrid vs Real Madrid dalam lanjutan matchday LaLiga siap bikin jantung para penggemar bola berdegup lebih kencang.

Bukan cuma lewat streaming, VISION+ mengajak kamu untuk merasakan atmosfernya langsung lewat acara VISION+ Sport Attack: Nobar Atlético Madrid vs Real Madrid di Alun-Alun Batavia PIK.

Bayangkan, momen tekel keras, peluang emas, atau gol kejutan yang biasanya kamu tonton sendirian di rumah, kali ini bisa kamu nikmati bareng fans lain. Jangan lupa hadir, catat tanggal dan jam acaranya berikut

Tanggal: Sabtu, 27 September 2025

Jam: 20.00 WIB WIB

Lokasi: Alun-Alun Batavia PIK

Derbi Madrid memang selalu spesial. Setiap kali keduanya bertemu, bukan hanya soal perebutan poin, tapi juga soal harga diri, siapa yang pantas disebut penguasa kota Madrid.