HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 24 September 2025 |19:02 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026, Klik di Sini!
Simak jadwal dan link live streaming Vision+ Atletico Madrid vs Real Madrid (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – La Liga 2025-2026 kembali menghadirkan duel panas yang selalu dinantikan para pencinta sepakbola dunia. Akhir pekan ini, Atletico Madrid akan menjamu rival sekota mereka, Real Madrid, dalam lanjutan matchday 6 yang bisa kamu saksikan secara streaming melalui aplikasi VISION+ dengan klik link ini.

Pertandingan bertajuk Derbi Madrid ini dipastikan berlangsung sengit. Atletico yang saat ini berada di posisi ke-12 klasemen dengan raihan 6 poin tentu berambisi bangkit dan menambah koleksi poin mereka.

Eder Militao dan Kylian Mbappe bantu Real Madrid menang 2-0 atas Espanyol

Di sisi lain, Real Madrid sedang berada di puncak performa dan memimpin klasemen sementara LaLiga dengan koleksi sempurna 18 poin dari enam laga. Catatan impresif ini membuat Real Madrid datang dengan kepercayaan diri tinggi untuk melanjutkan tren positif mereka.

Bukan hanya soal perebutan poin, laga ini juga menjadi ajang gengsi. Jangan sampai kelewatan keseruannya! Dukung klub jagoan kamu, catat jadwal tayang Atletico Madrid vs Real Madrid di VISION+:

Hari: Sabtu, 27 September 2025

Jam: 21:15 WIB

Channel: beIN Sports 1 di VISION+

 

