Hasil Levante vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026: Kylian Mbappe 2 Gol, Los Blancos Menang 4-1!

Real Madrid menang 4-1 atas Levante di Liga Spanyol 2025-2026 dini hari tadi. (Foto: Laman resmi Real Madrid)

HASIL Levante vs Real Madrid di pekan keenam Liga Spanyol 2025-2026 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Estadio Ciutat de Valencia pada Rabu (24/9/2025) dini hari WIB, Los Blancos -julukan Real Madrid- menang 4-1 atas Levante.

Gol-gol Real Madrid dicetak Vinicius Jr pada menit 28, Franco Mastantuono (38’), serta brace Kylian Mbappe (64’ dan 66’). Sementara itu, gol Levante dicetak Etta Eyong pada menit 54.

Real Madrid menang 4-1 atas Levante. (Foto: X/@realmadriden)

Berkat kemenangan ini, Real Madrid asuhan Xabi Alonso semakin kukuh di puncak klasemen Liga Spanyol 2025-2026 dengan 18 poin, unggul lima angka atas Barcelona di posisi dua. Namun, dengan catatan Barcelona baru menjalani lima pertandingan, berbanding satu laga dengan Real Madrid.

Jalannya Pertandingan

Pelatih Xabi Alonso menurunkan para pemain terbaiknya sejak awal laga seperti Thibaut Courtois, Dean Huijsen, Federico Valverde, Kylian Mbappe hingga Vinicius Jr. Ia menurunkan formasi yang kerap digunakan banyak pelatih saat ini, yakni 3-4-3.

Penggunaan formasi ini membuat Real Madrid tampil dominan. Terbukti sepanjang laga, penguasaan bola mereka mencapai 62 persen. Bicara shot on target mereka juga dominan dengan melepaskan 10 tembakan tepat ke gawang, berbanding dua milik tuan rumah.

Setelah menunggu cukup lama, Real Madrid membuka keunggulan via aksi Vinicius Jr pada menit 28 usai menerima assist Federico Valverde. Berselang 10 menit, giliran Vinicius Jr yang memberi assist atas gol Franco Mastantuono. Skor 2-0 untuk keunggulan Real Madrid bertahan hingga babak pertama usai.