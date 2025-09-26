Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Real Oviedo vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026: Menggila di Markas Lawan, Blaugrana Pepet Real Madrid!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 26 September 2025 |05:32 WIB
Hasil Real Oviedo vs Barcelona di Liga Spanyol 2025-2026: Menggila di Markas Lawan, Blaugrana Pepet Real Madrid!
Barcelona menang 3-1 atas Rea l Oviedo di pekan keenam Liga Spanyol 2025-2026. (Foto: X/@FCBarcelona)
A
A
A

HASIL Real Oviedo vs Barcelona di pekan keenam Liga Spanyol 2025-2026 sudah dlketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Carlos Tartiere pada Jumat (26/9/2025) dini hari WIB, Blaugrana -julukan Barcelona- menang 3-1 atas Real Oviedo.

Gol-gol Barcelona dalam laga ini dilesakkan Eric Garcia pada menit 56, Roberto Lewandowski (72’) dan Ronald Araujo (88’). Sementara itu, gol tunggal Real Oviedo dicetak Alberto Reina di menit 33.

Barcelona menang 3-1 atas Real Oviedo. (Foto: Instagram/@FCBarcelona)
Barcelona menang 3-1 atas Real Oviedo. (Foto: Instagram/@FCBarcelona)

Berkat kemenangan ini, Blaugrana masih menjaga asa juara Liga Spanyol 2025-2026 dengan duduk di posisi dua klasemen sementara dengan 16 angka, terpaut dua poin dari Real Madrid di puncak. Sementara Real Oviedo, terdampar di posisi 18 dengan tiga poin.

Jalannya Pertandingan

Pelatih Barcelona Hansi Flick mengandalkan formasi 4-2-3-1 dalam laga ini. Lamine Yamal yang masih dalam cedera tidak dimainkan dalam laga ini.

Sebagai gantinya, Hansi Flick menggeser Raphinha ke posisi winger kanan. Sementara itu, posisi winger kiri yang biasanya menjadi area kerja Raphinha, ditempati Marcus Rashford.

Robert Lewandowski yang biasanya bertugas sebagai bomber andalan Barcelona juga tidak dimainkan sejak awal laga. Hansi Flick lebih memilih mengandalkan Ferran Torres sebagai ujung tombak.

Hasilnya, Real Oviedo justru unggul 1-0 lebih dulu lewat gol yang dicetak Albert Reina di menit 33. Kondisi ini jelas mengagetkan Barcelona. Sebab, mereka tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 80 persen! Skor 1-0 untuk keunggulan Real Oviedo bertahan hingga babak pertama usai.

 

Halaman:
1 2
      
