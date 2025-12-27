Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Rencana Borneo FC di Bursa Transfer Paruh Musim Super League 2025-2026, Rekrut Amunisi Baru seperti Persib Bandung?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 27 Desember 2025 |01:05 WIB
Borneo FC kala berlaga. (Foto: Borneo FC)
PELATIH Borneo FC, Fabio Lefundes, buka-bukaan soal rencana timnya di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Akankah Borneo FC mengikuti jejak para rivalnya, termasuk Persib Bandung, untuk datangkan sejumlah amunisi baru?

Kini, Persib dikabarkan bakal mendatangkan dua pemain berlabel Timnas Indonesia, yakni Joey Pelupessy dan Maarten Paes. Hal ini tentunya demi membuat Persib makin tangguh dalam berkompetisi di Super League ataupun AFC Champions League 2.

Borneo FC vs Dewa United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@borneofc.id)

1. Rencana Transfer

Lefundes menyambut baik dibukanya jendela transfer kedua Super League 2025-2025. Jadi, dia punya opsi memperkuat komposisi tim.

Skuad Pesut Etam -julukan Borneo FC- saat ini masih memimpin klasemen kompetisi kasta teratas di Tanah Air dengan 34 poin. Posisi kedua diisi Persib dengan 31 poin.

Fabio Lefundes mengatakan Borneo FC akan mendatangkan pemain sesuai dengan kebutuhan tim. Hal itu dilakukan agar performa pemain meningkatkan dan konsistensi terjaga dalam persaingan gelar juara.

"Ini adalah situasi yang kami harus pintar dalam mengambil keputusan. Karena ini juga berkaitan dengan anggaran," ucap Lefundes, dilansir dari laman Borneo FC, Sabtu (27/12/2025).

 

