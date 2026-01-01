Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Stamford Bridge Memanas, Enzo Maresca Segera Dipecat Manajemen Chelsea?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |08:15 WIB
MASA depan Enzo Maresca sebagai pelatih Chelsea sedang dirundung awan gelap. Sebab, situasi di Stadion Stamford Bridge tengah memanas!

Kabar tersebut diungkap oleh Fabrizio Romano. Jurnalis asal Italia itu mengatakan, Maresca bisa saja dipecat gara-gara tensi yang sedang tinggi di markas klub.

1. 24 Jam

Enzo Maresca. chelsea

Saat ini, masa depan Maresca sedang dalam pembahasan tingkat lanjut dengan manajemen Chelsea. Tak hanya karena hasil belakangan ini tetapi juga mempertimbangkan situasi secara umum.

“Masa depan Enzo Maresca sedang dibahas dalam diskusi internal. Situasi semakin tegang. Klub dan pelatih sedang menilai hasil-hasil belakangan ini dan juga situasi secara umum,” cuit Romano, di akun X @FabrizioRomano, Kamis (1/1/2026).

Bahkan, situasi makin tegang dalam 24 jam terakhir. Bisa jadi, Maresca tidak diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki hasil-hasil di lapangan!

“Chelsea dan Enzo Maresca, situasi semakin tegang dalam 24 jam terakhir, seperti dilaporkan (sebelumnya). Ini bukan soal pertandingan berikutnya atau hasil-hasil selama Januari, bukan soal itu,” tulis Romano.

 

Halaman:
1 2
      
