Ole Gunnar Solskjaer Jadi Pelatih Manchester United Gantikan Ruben Amorim?

MANCHESTER – Kabar mengejutkan datang dari raksasa Liga Inggris, Manchester United. Manajemen klub secara resmi memutus kerja sama dengan Ruben Amorim pada Senin 5 Januari 2026, meski sang pelatih baru bertugas sejak November 2024.

Keputusan ini memicu spekulasi besar mengenai siapa yang akan mengisi kursi panas di Old Trafford. Menariknya, nama mantan pelatih Man United, Ole Gunnar Solskjaer, muncul sebagai kandidat kuat untuk kembali.

Perjalanan Amorim di Manchester berakhir setelah rentetan hasil buruk, di mana ia hanya mampu memetik empat kemenangan dari 11 laga terakhir di semua kompetisi. Hasil imbang 1-1 melawan Leeds United akhir pekan lalu menjadi titik nadir yang membuat manajemen kehilangan kesabaran.

Selain performa liga yang dianggap sangat buruk, kegagalan di final Europa League 2024-2025 serta kekalahan memalukan dari Grimsby Town di Piala Liga semakin memojokkan posisi pria asal Portugal tersebut.

1. Friksi Internal

Di balik pemecatan tersebut, terselip isu ketegangan antara Amorim dan jajaran manajemen INEOS. Amorim dikabarkan sempat memberikan gertakan terkait struktur kepemimpinan, di mana ia menginginkan otoritas sebagai manajer penuh, bukan sekadar Pelatih Kepala.

Pelatih Manchester United Ruben Amorim tiba di Stadion Old Trafford (Foto: UEFA)

Hal ini dianggap sebagai langkah berani yang justru berujung pada pemutusan kontrak secara mendadak oleh tim pimpinan Sir Jim Ratcliffe. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Man United telah menunjuk Darren Fletcher sebagai pelatih interim.

Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas tim yang saat ini sebenarnya masih berada di posisi keenam klasemen Liga Inggris, posisi yang masih sangat kompetitif untuk memperebutkan zona Liga Champions musim depan. Namun, status Fletcher yang hanya sementara membuat publik mulai melirik sosok yang sudah sangat mengenal seluk-beluk Carrington.