Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ole Gunnar Solskjaer Jadi Pelatih Manchester United Gantikan Ruben Amorim?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |16:30 WIB
Ole Gunnar Solskjaer Jadi Pelatih Manchester United Gantikan Ruben Amorim?
Ole Gunnar Solskjaer dirumorkan bakal gantikan Ruben Amorim di kursi kepelatihan Manchester United. (Foto: Laman resmi Manchester United)
A
A
A

MANCHESTER – Kabar mengejutkan datang dari raksasa Liga Inggris, Manchester United. Manajemen klub secara resmi memutus kerja sama dengan Ruben Amorim pada Senin 5 Januari 2026, meski sang pelatih baru bertugas sejak November 2024.

Keputusan ini memicu spekulasi besar mengenai siapa yang akan mengisi kursi panas di Old Trafford. Menariknya, nama mantan pelatih Man United, Ole Gunnar Solskjaer, muncul sebagai kandidat kuat untuk kembali.

Perjalanan Amorim di Manchester berakhir setelah rentetan hasil buruk, di mana ia hanya mampu memetik empat kemenangan dari 11 laga terakhir di semua kompetisi. Hasil imbang 1-1 melawan Leeds United akhir pekan lalu menjadi titik nadir yang membuat manajemen kehilangan kesabaran.

Selain performa liga yang dianggap sangat buruk, kegagalan di final Europa League 2024-2025 serta kekalahan memalukan dari Grimsby Town di Piala Liga semakin memojokkan posisi pria asal Portugal tersebut.

1. Friksi Internal

Di balik pemecatan tersebut, terselip isu ketegangan antara Amorim dan jajaran manajemen INEOS. Amorim dikabarkan sempat memberikan gertakan terkait struktur kepemimpinan, di mana ia menginginkan otoritas sebagai manajer penuh, bukan sekadar Pelatih Kepala.

Pelatih Manchester United Ruben Amorim tiba di Stadion Old Trafford (Foto: UEFA)
Pelatih Manchester United Ruben Amorim tiba di Stadion Old Trafford (Foto: UEFA)

Hal ini dianggap sebagai langkah berani yang justru berujung pada pemutusan kontrak secara mendadak oleh tim pimpinan Sir Jim Ratcliffe. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Man United telah menunjuk Darren Fletcher sebagai pelatih interim.

Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas tim yang saat ini sebenarnya masih berada di posisi keenam klasemen Liga Inggris, posisi yang masih sangat kompetitif untuk memperebutkan zona Liga Champions musim depan. Namun, status Fletcher yang hanya sementara membuat publik mulai melirik sosok yang sudah sangat mengenal seluk-beluk Carrington.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/45/3193809/ruben_amorim-rNqB_large.jpg
Segini Gaji dan Pesangon Ruben Amorim yang Masih Harus Dibayar Manchester United meski Sudah Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/45/3193682/manchester_united_memutuskan_memecat_ruben_amorim-ltJI_large.jpg
Breaking News: Manchester United Resmi Pecat Ruben Amorim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/45/3193561/hasil_manchester_city_vs_chelsea_di_liga_inggris_2025_2026_mancity-io9g_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026 Semalam: Chelsea Tahan Manchester City, Liverpool Lagi-Lagi Gagal Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/45/3193454/mikel_arteta_menyanjung_declan_rice_yang_jadi_pahlawan_kemenangan_arsenal_3_2_atas_bournemouth-iuKV_large.jpg
Bournemouth vs Arsenal Berakhir 2-3, Mikel Arteta Sanjung Declan Rice
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663367/korean-vleague-hadir-di-vision-penggemar-voli-bisa-nonton-streaming-liga-korea-bmf.webp
Korean V-League Hadir di VISION+, Penggemar Voli Bisa Nonton Streaming Liga Korea
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/06/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Fajar/Fikri Buka Musim di Malaysia Open 2026, Target Tembus Top 3 Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement