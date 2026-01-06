Segini Gaji dan Pesangon Ruben Amorim yang Masih Harus Dibayar Manchester United meski Sudah Dipecat

SEGINI gaji dan pesangon Ruben Amorim yang masih harus dibayar Manchester United menarik diulas. Pasalnya, Ruben Amorim sebenarnya sudah resmi dipecat dari kursi kepelatihan Man United.

Kabar itu diumumkan Man United pada Senin, 5 Januari 2026 sore WIB. Kabar yang mengejutkan ini pun ramai disorot hingga serba-serbi soal Ruben Amorim ramai diperbincangkan, utamanya soal pesangon sang pelatih. Pasalnya, dia masih terikat kontrak dengan Man United.

1. Resmi Dipecat

Ya, Ruben Amorim menyusul friksi internal yang terjadi di kubu Iblis Merah. Amorim memang sempat menyentil manajemen Man United usai bermain 1-1 melawan Leeds United di Liga Inggris 2025-2026, Minggu 4 Januari malam WIB. Ia mengaku ingin jadi manajer bukan sekadar pelatih kepala.

Pernyataan Amorim itu dibaca sebagai rasa frustrasi karena tidak mendapat dukungan dari manajemen dan dewan direksi. Diketahui, hanya CEO Omar Berrada serta Sir Jim Ratcliffe saja yang mendukungnya.

Kuat dugaan, Amorim berselisih dengan Direktur Sepakbola Jason Wilcox. Ia sempat meminta agar mendatangkan pemain di bursa transfer musim dingin 2026 tapi ditolak.

Kini, Man United akan diasuh oleh Darren Fletcher sebagai pelatih interim. Patut dinanti seperti apa tangan dingin pria asal Skotlandia tersebut di kursi juru taktik.