Arsenal Bantai Tottenham Hotspur 4-1, Eberechi Eze Girang Usai Bikin Hattrick Perdana

Eberechi Eze jadi bintang kemenangan Arsenal atas Tottenham Hotspur dengan skor telak 4-1 di pekan ke-12 Liga Inggris 2025-2026 (Foto: X/@premierleague)

LONDON – Eberechi Eze jadi bintang kemenangan Arsenal atas Tottenham Hotspur dengan skor telak 4-1 di pekan ke-12 Liga Inggris 2025-2026. Ia girang bukan main setelah mencetak hattrick perdana di level senior!

Laga Arsenal vs Tottenham Hotspur itu digelar di Stadion Emirates, London, Inggris, Minggu 23 November 2025 malam WIB. Siapa sangka, pertandingan berubah jadi ladang pembantaian.

Eberechi Eze bikin hattrick di laga Arsenal vs Tottenham Hotspur (Foto: X/@premierleague)

Empat gol Arsenal dihasilkan Leandro Trossard (36’) serta hattrick Eze (41’, 46’, 76’). Sementara, satu-satunya gol Spurs dibukukan Richarlison (55’).

1. Tidak Pernah Bermimpi

Eze, yang tumbuh sebagai fans Arsenal, jelas girang usai jadi pahlawan kemenangan atas rival bebuyutan. Ia mengaku tidak pernah memimpikan hal semacam ini dalam hidupnya.

“Gila. Hari yang spesial, kawan. Hari yang spesial buat saya, buat keluarga saya. Saya tidak yakin pernah bermimpi hal seperti ini. Terima kasih Tuhan,” kata Eze, mengutip dari BBC Sport, Senin (24/11/2025).

“Saya mungkin bisa mencetak empat gol (di laga ini). Saya selalu berusaha untuk mencetak gol, selalu berusaha memanfaatkan kesempatan. Sungguh penting untuk bersikap kejam,” tegas pria berkebangsaan Inggris itu.