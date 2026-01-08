Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Luis Enrique Tiba-Tiba Dirumorkan Cabut dari PSG, Sinyal Ingin Latih Manchester United?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |15:51 WIB
Luis Enrique Tiba-Tiba Dirumorkan Cabut dari PSG, Sinyal Ingin Latih Manchester United?
Pelatih PSG, Luis Enrique. (Foto: Instagram/psg)
A
A
A

MANCHESTER – Kursi kepelatihan di Manchester United kembali memanas. Setelah resmi berpisah dengan Ruben Amorim yang hanya bertahan selama 14 bulan, Manchester United kini dikaitkan dengan nama besar lainnya, yakni Luis Enrique.

Luis Enrique sosok yang kerap dijuluki sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia, dikabarkan akan mengakhiri masa baktinya di Paris Saint-Germain (PSG) pada akhir musim ini. Kabar ini mencuat di tengah upaya Setan Merah mencari nakhoda permanen baru.

Sementara nama-nama seperti Ole Gunnar Solskjaer dan Michael Carrick muncul sebagai kandidat pelatih interim hingga akhir musim, manajemen Man United di bawah kendali INEOS mulai memantau situasi Enrique sebagai solusi jangka panjang untuk mengembalikan kejayaan klub.

1. Rumor Kepergian dari PSG

Laporan mengenai niat Luis Enrique untuk meninggalkan Parc des Princes pertama kali diungkapkan oleh jurnalis El Chiringuito TV, Francois Gallardo. Enrique diklaim ingin mencari tantangan baru saat kontraknya bersama Raksasa Prancis itu habis pada Juni mendatang.

Gallardo bahkan secara spesifik menyebut Manchester United sebagai destinasi potensial bagi pelatih berusia 55 tahun tersebut. Namun, kabar ini langsung mendapat bantahan keras dari internal PSG.

Luis Enrique. (Foto: Instagram/psg)
Luis Enrique. (Foto: Instagram/psg)

Direktur Olahraga Luis Campos menegaskan kepada Canal+ bahwa rumor kepergian mantan pelatih Barcelona itu adalah 100 persen berita palsu. Meski dibantah, spekulasi terus berkembang mengingat rekam jejak Enrique yang penuh prestasi dan kepribadiannya yang karismatik, yang dinilai cocok untuk menangani tekanan besar di lingkungan The Red Devils.

 

Halaman:
1 2
      
