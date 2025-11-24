Jadwal Siaran Langsung Manchester United vs Everton di Liga Inggris 2025-2026: Iblis Merah Tembus 4 Besar?

Jadwal siaran langsung Manchester United vs Everton di Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui (Foto: Instagram/@manchesterunited)

MANCHESTER – Jadwal siaran langsung Manchester United vs Everton di Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui. Akankah Iblis Merah merangsek ke empat besar?

Laga Man United vs Everton itu merupakan partai terakhir di matchday 12 Liga Inggris 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Selasa 24 November 2025 pukul 03.00 WIB.

1. 4 Besar di Depan Mata

Ini bisa jadi momentum pertama buat Man United menembus empat besar di klasemen Liga Inggris 2025-2026. Anak asuh Ruben Amorim bertengger di posisi 10 dengan nilai 18 dari 11 laga.

Kemenangan akan menambah koleksi poinnya menjadi 21. Angka itu akan sama dengan Aston Villa di posisi 4 yang punya selisih gol +4 (15-11).

Namun, Bruno Fernandes dan kawan-kawan bisa menggeser posisi The Villans. Syaratnya, mereka harus menang atas Everton dengan skor minimal 3-0 atau selisih tiga gol.

Man United punya selisih gol +1 (19-18). Kendati selisih golnya akan sama dengan Aston Villa, mereka unggul dalam hal produktivitas. Maka, posisi 4 bisa diduduki nanti subuh!