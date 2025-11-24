MANCHESTER – Jadwal siaran langsung Manchester United vs Everton di Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui. Akankah Iblis Merah merangsek ke empat besar?
Laga Man United vs Everton itu merupakan partai terakhir di matchday 12 Liga Inggris 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Inggris, Selasa 24 November 2025 pukul 03.00 WIB.
Ini bisa jadi momentum pertama buat Man United menembus empat besar di klasemen Liga Inggris 2025-2026. Anak asuh Ruben Amorim bertengger di posisi 10 dengan nilai 18 dari 11 laga.
Kemenangan akan menambah koleksi poinnya menjadi 21. Angka itu akan sama dengan Aston Villa di posisi 4 yang punya selisih gol +4 (15-11).
Namun, Bruno Fernandes dan kawan-kawan bisa menggeser posisi The Villans. Syaratnya, mereka harus menang atas Everton dengan skor minimal 3-0 atau selisih tiga gol.
Man United punya selisih gol +1 (19-18). Kendati selisih golnya akan sama dengan Aston Villa, mereka unggul dalam hal produktivitas. Maka, posisi 4 bisa diduduki nanti subuh!