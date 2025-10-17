6 Pemain Andalan Manchester United Tak Terlihat di Sesi Latihan, Kabar Baik untuk Liverpool?

MANCHESTER - Manchester United memulai sesi latihan perdana pasca jeda internasional di Carrington, Inggris, pada Kamis 16 Oktober 2025 untuk mempersiapkan laga super big match melawan Liverpool di pekan kedelapan Liga Inggris 2025-2026. Namun, persiapan tersebut sedikit terganggu setelah enam pemain kunci dilaporkan tidak hadir dalam sesi latihan tersebut.

Absennya para bintang ini, termasuk pemain penting seperti Bruno Fernandes dan Casemiro, memunculkan pertanyaan mengenai kondisi kebugaran tim asuhan Ruben Amorim menjelang kunjungan penting ke Stadion Anfield pada Minggu 19 Oktober 2025 pukul 22.30 WIB. Ternyata, mayoritas pemain yang absen diberikan jatah libur tambahan usai membela tim nasional masing-masing.

1. Pemain Inti Dapat Libur Tambahan dan Masalah Cedera

Berdasarkan laporan One Football, ada enam pemain yang tidak terlihat di Carrington pada Kamis lalu. Keenam pemain itu adalah Bruno Fernandes, Casemiro, Amad Diallo, Matheus Cunha, Noussair Mazraoui, dan Lisandro Martinez.

Selain Mazraoui dan Martinez, empat pemain lainnya baru menyelesaikan tugas internasional pada Selasa 14 Oktober 2025 dan mendapatkan waktu istirahat ekstra. Casemiro diketahui baru saja memimpin Timnas Brasil, sementara Amad Diallo juga baru baru memperkuat Pantai Gading dan mengamankan tempat di Piala Dunia.

Namun, perhatian tertuju pada dua bek yang sedang dalam masa pemulihan cedera. Noussair Mazraoui dilaporkan masih harus menepi setelah absen dalam dua pertandingan Man United sebelumnya, meski sempat bergabung dengan kamp timnas Maroko.

Harry Maguire di sesi latihan Manchester United. (Foto: Laman resmi Man United)

Sementara itu, bek Argentina Lisandro Martinez terus meningkatkan pemulihan pasca operasi lutut akibat cedera ACL. Martinez diperkirakan baru bisa kembali bermain pada akhir Oktober 2025.

Kabar baik datang dari pemain muda Ayden Heaven yang sempat ditarik keluar di tengah pertandingan Timnas