Hasil Babak Pertama Liverpool vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026: Iblis Merah Memimpin 1-0 Berkat Bryan Mbeumo

Manchester United unggul 1-0 atas Liverpool di babak pertama berkat gol Bryan Mbeumo (Foto: X/@ManUtd)

LIVERPOOL – Hasil babak pertama Liverpool vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui. Duel di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris, Minggu (19/10/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Iblis Merah.

Satu-satunya gol di babak pertama dicetak oleh Bryan Mbeumo (2’). Liverpool mendapat sejumlah peluang tapi belum bisa mengubah skor.

Bryan Mbeumo membuka skor laga Liverpool vs Manchester United 0-1 (Foto: Premier League)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man United langsung menggebrak di awal laga. Umpan terobosan Amad Diallo bisa diselesaikan dengan manis oleh Mbeumo di menit kedua! Setelah unggul, tim tamu bermain dengan nyaman.

Liverpool mengancam di menit ke-14 tapi sundulan Virgil van Dijk menyamping. Kans bagus didapat Cody Gakpo tapi tembakannya menghantam tiang di menit ke-20.

Tim tamu membalas di menit ke-24. Sayangnya, upaya Bruno Fernandes melebar tipis meski berdiri bebas di depan kotak penalti.

Kans berikutnya didapat Mason Mount di menit ke-26. Umpan silang Matheus Cunha gagal ditangkap Giorgi Mamardashvili. Namun, bola muntah disepaknya ke atas gawang.

Menit ke-32, sundulan akurat Mohamed Salah ditangkap dengan baik oleh Senne Lammens. Selang tiga menit, sepakan datar keras Alexander Isak dimentahkan sang kiper dengan kakinya.

Tak ada gol hingga rehat. Man United unggul 1-0 atas Liverpool saat turun minum.