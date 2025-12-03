Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2025-2026: Manchester City Menang Dramatis 5-4 atas Fulham, Tottenham Hotspur Hampir Kalah dari Newcastle United!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |05:34 WIB
Manchester City menang 5-4 atas Fulham di Liga Inggris 2025-2026. (Foto: Laman resmi Manchester City)
HASIL Liga Inggris 2025-2026 sepanjang Rabu (3/12/2025) dini hari WIB akan diulas Okezone. Sebanyak tiga pertandingan digelar melibatkan Fulham vs Manchester City, Newcastle United vs Tottenham Hotspur dan Bournemouth vs Everton.

1. Hasil Fulham vs Manchester City

Setelah akhir pekan lalu menang dramatis 3-2 atas Leeds United, kali ini Manchester City susah payah menumbangkan tuan rumah Fulham dengan skor 5-4. Gol-gol kemenangan The Citizens -julukan Manchester City- dicetak Erling Haaland pada menit 17, Tijjani Reijnders (37’), Phil Foden (44’ dan 48’) serta gol bunuh diri pemain Fulham Sander Berge (54’).

Erling Haaland cetak 100 gol di Liga Inggris. (Foto: X/@ManCity)
Erling Haaland cetak 100 gol di Liga Inggris. (Foto: X/@ManCity)

Sementara gol Fulham dicetak Emile Smith Rowe (45+2’), Alex Iwobi (57’) dan Samuel Chukwueze (72’ dan 78’). Berkat tambahan tiga poin, Manchester City kini kukuh di posisi dua klasemen sementara LLiga Inggris 2025-2026 dengan 28 angka, hanya tertinggal dua poin dari Arsenal di puncak.

Namun, dengan catatan, Arsenal baru memainkan 13 pertandingan. Rencananya Kamis 4 Desember 2025 pukul 02.30 WIB, Arsenal akan menjamu Brentford di lanjutan Liga Inggris 2025-2026.

2. Hasil Newcastle United vs Tottenham Hotspur

Laga tak kalah serunya mempertemukan Newcastle United vs Tottenham Hotspur di St. James Park pada Rabu (3/12/2025) dini hari WIB. Pertandingan awalnya berjalan kurang menarik karena tak ada gol di menit 70 menit awal.

Gol pertama baru dicetak Bruno Guimaraes di menit 71 setelah memanfaatkan assist Nick Woltemade. Tersentak dengan gol tersebut, The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- meningkatkan intensitas serangan.

 

Halaman:
1 2
      
