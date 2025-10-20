Liverpool Dipermalukan Manchester United 1-2, Arne Slot Sindir Iblis Merah: Sulit Lawan Tim Low Block

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Arne Slot, tidak terima dengan kekalahan 1-2 dari Manchester United di pekan kedelapan Liga Inggris 2025-2026. Ia langsung menyindir gaya main bertahan Iblis Merah.

Laga Liverpool vs Manchester United itu berlangsung di Stadion Anfield, Liverpool, Minggu 19 Oktober 2025 malam WIB. Diunggulkan menang, The Reds justru takluk 1-2.

Bryan Mbeumo membuka skor laga Liverpool vs Manchester United 0-1 (Foto: Premier League)

Man United langsung unggul cepat di menit kedua lewat sepakan Bryan Mbeumo. Liverpool baru bisa membalas di menit ke-79 via sontekan Cody Gakpo. Namun, sundulan Harry Maguire (84’) memastikan tiga poin jadi milik tim tamu.

1. Low Block

Usai laga, Slot menyindir keras gaya main Man United yang cenderung bertahan. Ia merasa sulit untuk menghadapi tim yang bermain low block seperti skuad asuhan Ruben Amorim.

“Selalu sulit bermain melawan tim (Man United) yang bertahan dengan low block dan terutama memainkan bola panjang,” sindir Slot, dikutip dari Sky Sports, Senin (20/10/2025).

“Makin sulit lagi ketika kebobolan satu gol setelah satu menit pertandingan, ketika salah satu pemain kami terjatuh," cetus pria berpaspor Belanda itu.

Gol Mbeumo memang dicetak saat Alexis Mac Allister terkapar di lapangan usai tak sengaja kena sikut Virgil van Dijk. Momen itu sempat dicek oleh VAR tapi gol disahkan wasit Michael Oliver.