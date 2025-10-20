Ruben Amorim Girang Bukan Main Manchester United Bungkam Liverpool: Kemenangan yang Sangat Spesial!

PELATIH Manchester United, Ruben Amorim, girang bukan main timnya sukses membungkam Liverpool. Menurutnya, kemenangan itu sangatlah spesial.

Ya, hasil manis diraih Man United saat tandang ke markas Liverpool melakoni laga lanjutan Liga Inggris 2025-2026. Main di Stadion Anfield, Minggu 19 Oktober 2025 malam WIB, Man United menang tipis 2-1.

1. Harry Maguire Jadi Pahlawan

Man United memang tampil apik kala bertandang ke markas Liverpool. Bahkan, mereka sudah kejutkan tuan rumah lewat gol cepat Bryan Mbeumo pada menit kedua.

Setelah itu, Liverpool susah payah untuk bisa menyamakan kedudukan. Bahkan, gol balasan baru bisa tercipta di pertengahan babak kedua lewat aksi Cody Gakpo pada menit ke-78.

Duel pun jadi makin sengit. Tetapi, Harry Maguire muncul sebagai pahlawan Man United setelah itu. Dia sukses cetak gol pada menit ke-84 yang membuat Man United memastikan kemenangan dengan skor 2-1.