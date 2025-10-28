Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Momen Saddil Ramdani Ngamuk Lempar Botol karena Diganti di Awal Laga Persib Bandung vs Persis Solo

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 28 Oktober 2025 |10:09 WIB
Momen Saddil Ramdani Ngamuk Lempar Botol karena Diganti di Awal Laga Persib Bandung vs Persis Solo
Saddil Ramdani mengamuk karena diganti di awal laga Persib Bandung vs Persis Solo. (Foto: Instagram/@sna_sih33)
SADDIL Ramdani mengamuk saat diganti di awal laga Persib Bandung vs Persis Solo. Ia tampak kecewa karena seharusnya bisa bermain lebih lama dalam laga yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Senin 27 Oktober 2025 malam WIB.

Semalam, Persib Bandung menjamu Persis Solo dalam lanjutan pekan kesembilan Super League 2025-2026. Laga sepertinya berjalan mudah bagi tuan rumah karena Persib Bandung sudah membuka keunggulan di menit 13 via sepakan voli Luciano Guaycochea.

Sayangnya, pada menit 28, Luciano Guaycochea mendapat kartu merah langsung dari wasit yang memimpin pertandingan. Wasit memberikan kartu merah kepada gelandang asal Argentina itu karena secara jelas menendang kaki pemain Persis Solo, Kodai Tanaka.

1. Saddil Ramdani Mengamuk

Demi mengamankan keunggulan, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak melakukan pergantian pemain. Pelatih asal Kroasia itu mengeluarkan Saddil Ramdani untuk diganti Adam Alis.

Maksud Bojan Hodak memainkan Adam Alis jelas karena eks pemain Persija Jakarta ini lebih bisa diharapkan untuk membantu pertahanan. Namun, pergantian pemain ini tidak disukai Saddil Ramdani.

Momen Saddil Ramdani melempar botol karena kesal diganti di awal laga Persib vs Persis Solo. (Foto: TikTok/@sn_asih33)
Momen Saddil Ramdani melempar botol karena kesal diganti di awal laga Persib vs Persis Solo. (Foto: TikTok/@sn_asih33)

Dalam layar kaca, Saddil Ramdani terlihat tampak kecewa saat diganti Bojan Hodak. Mengutip dari akun TikTok @sn_asih33, reaksi lebih keras ditunjukkan Saddil Ramdani.

 

